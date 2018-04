Na današnji dan proglašena je NDH - najsramnija epizoda u hrvatskoj povijesti

Na današnji dan prije točno 77 godina u Zagrebu je proglašena Nezavisna Država Hrvatska, najsramnije razdoblje hrvatske povijesti obilježeno rasnim zakonima, koncentracijskim logorima i brojnim zločinima koji su odredili zločinački karakter nove vlasti što je odmah poslije osnivanja raspršila i zadnju nadu kako će NDH biti ostvarenje vjekovnih težnji hrvatskog naroda za ostvarenjem vlastite države

Proglas o uspostavi NDH pročitao je na Zagrebačkom radiju 10. travnja 1941. godine vojskovođa Slavko Kvaternik, kojeg je za tu priliku imenovao ustaški poglavnik Ante Pavelić, a on se tada još uvijek nalazio u Italiji.

Proglašenju države prethodila je predaja vojske Jugoslavije i predaja glavnog grada Beograda bez borbe u njemačke ruke nakon samo nekoliko dana rata. Time je došlo i do raspada prve Jugoslavije, na čijem su teritoriju nastale države koje su bile dio te tvorevine, a jedna od njih je bila i Nezavisna Država Hrvatska. Dio hrvatskog naroda s oduševljenjem je dočekao novu državu smatrajući kako će njezinom uspostavom izbjeći rat koji je već dvije godine bjesnio Europom.

No vrlo brzo dolazi do razočaranosti, osobito zbog teritorijalnih gubitaka u korist Italije, ali i zvjerstava što su ih u ime novonastale države nad nehrvatima i Hrvatima koji se nisu slagali s režimom počinile ustaše. Na području NDH dolazi do pobune i širenja partizanskog pokreta koji su dodatno onemogućili ustašama u Zagrebu potpunu uspostavu vlasti na čitavom teritoriju novoproglašene države.

Nakon sloma nacizma propada i NDH početkom svibnja 1945. godine jer čelnici napuštaju Hrvatsku s vojskom što se povlači prema Austriji, u kojoj se u konačnici predaju savezničkim postrojbama koje pak većinu zarobljenika predaju u ruke partizanima, a oni potom iz osvete čine zločine nad civilima i ranjenicima.