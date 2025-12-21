Na današnji dan Hrvatska je dobila prvi Ustav, poznat i kao Božićni

Prije 35 godina, 21. prosinca 1990., zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su prvi Ustav Republike Hrvatske koji je trasirao put njenoj samostalnosti i neovisnosti, a zbog toga jer je donesen uoči Božića, poznat je i kao Božićni Ustav.

„Ne može biti nikakve dvojbe da donošenje Ustava ima značajke iznimnoga povijesnoga čina, i to iz dva razloga“, rekao je na proglašenju Ustava, dan kasnije, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman koji je u ljeto te godine iznio smjernice za izradu novog Ustava. Naglasio je da taj Ustav označuje konačan raskid s komunističkim tzv. socijalističko-samoupravnim jednostranačkim sustavom te čini „temeljnicu“ u izgradnji pune nacionalne državne suverenosti. „Konačnu prosudbu o pravom značenju ovoga, današnjega čina moći će jamačno donijeti istom budući naraštaji u ozračju daljih povijesnih zbivanja“, rekao je Tuđman na svečanosti proglašenja Ustava, 22. prosinca, kojeg je dan prije Sabor donio na skupnoj sjednici sva tri svoja vijeća – općina, udruženog rada i društveno-političkog vijeća.

Krstulović Opara: Znao sam da sudjelujem u povijesnom događaju „Bilo je jako svečano, zvonila su zvona na crkvi svetog Marka“, tako 22. prosinca pamti sadašnji zastupnik Andro Krstulović Opara (HDZ) koji je u prvom sazivu bio najmlađi zastupnik (24), i student. Na svečanu je sjednicu došao iz studentskog doma Cvjetno naselje, kaže da svečano odijelo nije imao, a kravatu je posudio od kolege. Zastupnici su tada dužnost obnašali volonterski, dobivali su paušal koji bi danas imao protuvrijednost od 70 eura, navodi Krstulović Opara. Kaže da je tog dana „itekako“ bio svjestan da sudjeluje u povijesnom događaju kojeg će pamtiti cijeli život. „Predsjednik Tuđman znao je ljude nadahnuti svojim govorima, danima nam je davao osjećaj da radimo nešto važno", rekao je i dodao da su zastupnici donošenje Božićnog Ustava promatrali kao proces u stvaranju Hrvatske, ne kao izdvojen događaj. Prijelomna 1990. Donošenjem Ustava Hrvatska, tada još dio SFRJ, zaključila je iznimno dinamičnu, prijelomnu 1990. godinu. U proljeće te godine održani su prvi višestranački demokratski izbori, 30. svibnja uspostavljena je nova demokratska vlast na čelu s HDZ-om, a sredinom kolovoza izbila je oružana pobuna dijela lokalnih Srba, poznata kao balvan revolucija. U ljeto te godine počeo je i rad na novom Ustavu, operativno su ga vodile saborska Komisija za ustavna pitanja i Ustavotvorna komisija Predsjedništva Republike, držeći se smjernica predsjednika Tuđmana. Te su smjernice uključivale načela višestranačkoga parlamentarizma, gospodarske i političke učinkovitosti Hrvatske, njenog suvereniteta, poštivanja ljudskih i građanskih prava.

