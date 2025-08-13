neredi u vrbasu

MUP Srbije: Ozlijeđena su 4 policajca i više prosvjednika koji su napali pristaše SNS-a

13.08.2025 u 08:06

Napad na prosvjednike u Vrbasu
Napad na prosvjednike u Vrbasu
Više prosvjednika, te najmanje četiri policajca, ozlijeđeno je u utorak navečer u Vrbasu i Bačkoj Palanci tijekom protuvladinih prosvjeda na kojima su, prema izvješćima pojedinih medija i snimkama s društvenih mreža, pristaše vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zasule skupine studenata i građana pirotehnikom i raznim predmetima

Val studentskih i građanskih prosvjeda traje već već dulje od devet mjeseci diljem Srbije nakon tragedije u Novom Sadu kada je u padu nadstrešnice na nedavno rekonstruiranom željezničkom kolodvoru poginulo 16 pretežito mladih osoba, za što prosvjednici vide krivnju i odgovornost vladajućih i zahtijevaju odgovornost za posljedice koruptivnih poslova i nemarno izvedenih radova.

U utorak nakon 23 sata, na poziv studenata, u više gradova izišlo je mnoštvo građana prosvjedujući zbog napada pristaša Srpske napredne stranke na demonstrante koji su se okupili ispred lokalnih sjedišta SNS-a u vojvođanskim gradovima Vrbasu i Bačkoj Palanci u znak solidarnosti s uhićenima i ozlijeđenima na prethodnim prosvjedima.

Prema izvješćima portala 021, N1 te snimkama i komentarima s društvenih mreža X, Instagram i Youtube, u Vrbasu i Bačkoj Palanci demonstranti su zasipani pirotehničkim sredstvima, kamenjem, stolcima i bocama, a u njih je izravno ispaljivan i vatromet.

Ministarstvo unutarnjih poslova je, pak, priopćilo da su prosvjednici napali pristaše SNS-a, te da su u tim napadima ozlijeđena "najmanje" četiri policajca u kordonima koji su razdvajali dvije skupine.

"Tijekom neprijavljenih okupljanja u Vrbasu i Bačkoj Palanci, za sada su ozlijeđena četiri policijska djelatnika Policijske uprave u Novom Sadu, među kojima i zamjenik načelnika te policijske uprave", a ozlijeđeni su u kordonu koji je razdvajao demonstrante od pristalica SNS-a ispred stranačkih prostorija, "dok su ih napadali prosvjednici", službena je verzija sinoćnjih prosvjeda u ta dva vojvođanska grada.

Prema izvješćima reportera kabelske televizije N1 i novosadskog portala 021, ozlijeđen je i nepoznat broj prosvjednika, a nekoliko puta intervenirale su liječničke ekipe hitne pomoći odvozeći sudionike prosvjeda. U Vrbasu je s dva kamena pogođen u trbuh i rame i ozlijeđen asistent snimatelja TV N1, objavio je portal N1.

U Vrbasu i Bačkoj Palanci, prema navodima medija, izveden je "sinkronizirani napad" na prosvjednike, što je bilo povodom studentskim skupinama da pozovu na nove prosvjede, održane tijekom noći ispred nekoliko lokalnih sjedišta SNS-a u Novom Sadu, Beogradu i Nišu.

Prosvjedi su protekli uz naguravanje s policijskim kordonima, a nekoliko osoba je privedeno zbog "ometanja službene osobe", svjedoče snimke s društvenih mreža na kojima se čuje kako okupljeni pitaju policiju zašto njihove kolege nisu intervenirale u Bačkoj Palanci i Vrbasu i zaštitile prosvjednike od pristaša SNS-a.

Radio-televizija Srbije šturo je izvjestila o prosvjedima, dok se u provladim tabloidima prosvjednike naziva "falangama", "blokaderima teroristima" i "divljacima", uz optužbe da im je "krvoproliće jedini cilj".

Tijekom dana očekuje se novo, opsežnije priopćenje Ministarstva unutarnjih poslova.

