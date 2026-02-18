S krivotvorenim hrvatskim dokumentima pokušao iznijeti 5 milijuna dinara iz Srbije

pranje novca

Policija je uhitila A.V.R-a zbog sumnje da je preko graničnog prijelaza Sremska Rača pokušao prokrijumčariti oko pet milijuna dinara, za koje se sumnja da potječu iz kriminalnih aktivnosti.

Prema Visokom javnom tužiteljstvu u Novom Sadu, uhićen je jučer prilikom pokušaja izlaska iz Srbije, a osim novca, policija je pronašla i krivotvorenu hrvatsku putovnicu, osobnu iskaznicu i vozačku dozvolu, piše Nova.rs.

A.V.R. je osumnjičen za pranje novca i krivotvorenje dokumenata te mu je određen pritvor do 48 sati.

Kako navodi srbijanski medij, radi se o 46-godišnjem državljaninu BiH. Novac je pronađen skriven u prtljažniku automobila kojim je upravljao osumnjičeni. Njegovi krivotvoreni osobni dokumenti također su pronađeni u vozilu.

