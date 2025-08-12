Neredi u Srbiji: Vučićeve pristalice napale prosvjednike pirotehnikom i kamenjem

Kako prenose srpski mediji, maskirane osobe gađale su prosvjednike pirotehnikom, kamenjem i drugim stvarima, a kao znakovito navode da policija nije zaustavila te napade koji su trajali neko vrijeme.

Mediji koji nisu pod kontrolom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića navode da su napadi započeli istovremeno u oba grada, što ukazuje na to da su oni planirani, a da su izgrednici, osim pirotehnike i kamenja, bacali jaja, boce, pa čak i jedan veći viličasti ključ.

Evo čime sve ćaci sns batinaši sa maskama pored murije koja ne radi ništa gađaju narod pic.twitter.com/ZGLJV5y1oG

Više je ozlijeđenih građana, u Vrbasu najmanje četvero, a među njima je jedan opečen po nogama uslijed eksplozije pirotehnike, dok je drugi pogođen ciglom u glavu.

Nova.rs piše da su se pripadnici žandarmerije pojavili u Vrbasu gotovo dva sata nakon početka napada i da su razdvojili dvijje strane.

Srpska policija oglasila se nešto prije ponoći, a u priopćenju se navodi da su prosvjednici napali pristalice SNS-a, a ne obrnuto.