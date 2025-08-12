VRBAS I BAČKA PALANKA

Neredi u Srbiji: Vučićeve pristalice napale prosvjednike pirotehnikom i kamenjem

12.08.2025 u 23:59

Napad na prosvjednike u Vrbasu
Napad na prosvjednike u Vrbasu
Pristalice Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandra Vučića napale su građane na prosvjedu u dva srpska grada, Bačkoj Palanci i Vrbasu

Kako prenose srpski mediji, maskirane osobe gađale su prosvjednike pirotehnikom, kamenjem i drugim stvarima, a kao znakovito navode da policija nije zaustavila te napade koji su trajali neko vrijeme.

Mediji koji nisu pod kontrolom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića navode da su napadi započeli istovremeno u oba grada, što ukazuje na to da su oni planirani, a da su izgrednici, osim pirotehnike i kamenja, bacali jaja, boce, pa čak i jedan veći viličasti ključ.

Više je ozlijeđenih građana, u Vrbasu najmanje četvero, a među njima je jedan opečen po nogama uslijed eksplozije pirotehnike, dok je drugi pogođen ciglom u glavu.

Nova.rs piše da su se pripadnici žandarmerije pojavili u Vrbasu gotovo dva sata nakon početka napada i da su razdvojili dvijje strane.

Srpska policija oglasila se nešto prije ponoći, a u priopćenju se navodi da su prosvjednici napali pristalice SNS-a, a ne obrnuto.

tportal
Neredi u Srbiji: Vučićeve pristalice napale prosvjednike pirotehnikom i kamenjem
