Mrsić: SDP ne nudi rješenja, s Bernardićem na čelu nema budućnost

Mirando Mrsić, saborski zastupnik SDP-a, jedan od najžešćih kritičara aktualnog predsjednika stranke Davora Bernardića, gostujući u 'Nedjeljom u 2' na HRT-u kazao je kako dodvoravanje desnici bivšeg stranačkog šefa Zorana Milanovića nije donijelo ništa stranci, ali da ni pod sadašnjim vodstvom Davorom Bernardićem SDP nema budućnost

'Zašto se Milanović u jednom trenutku išao dodvoravati desnici u šator to zna samo on jer ih mi ne možemo nikako dobiti na svoju stranu i zbog toga smo izgubili dio svojih birača', kazao je u uvodu emisije Mrsić.

Upitan zašto Davor Bernardić nije dobar izbor za šefa stranke kazao je da se šef na toj poziciji nema sto dana vremena za učenje i da mora odmah profunkcionirati.

'On nije profunkcionirao, nije pokazao liderske sklonosti, imao je puno promašaja. SDP će s njima ostati na rejtingu od 18 do 20 posto', kazao je Mrsić dodavši da on osobno želi promjene prije svega u načinu razmišljanja. Smatra da SDP mora više raditi na terenu i da nije sve na internetu i društvenim mrežama.

Naveo je da SDP dana daje stavove, ali da danas ne nudi rješenja.

'Sumnjam da će ovo rukovodstvo to uspjeti napraviti. SDP mora redizajnirati sebe', kazao je Mrsić.

Smatra da ugovori na određeno predstavljaju posebena problem radnicima i da se zalaže za to da poslodavcima koji tako zapošljavaju ljude treba otežati i omogućiti da ljudi dobiju ugovore na neodređeno, ali da tu ideju Bernardić nije prihvatio.

Smatra da koalicija, ako ikad do nje dođe, između SDP- ai Mosta nema budućnosti jer je Most već dva puta bio s HDZ-om.

'Sa Živim zidom nećemo jer oni neće s nikim. Računam na Glas, Pametno, IDS , HSU, ali nama mora biti primarno da se dignemo s 20 na 30 posto', smatra Mrsić.