Možda je Trump maknuo šape s Grenlanda, no na tom se otoku vodi i druga, ali tiha borba

Američki predsjednik Donald Trump možda je odustao od prijetnje da će silom preuzeti Grenland, no na internetu se rat tek zahuktava

Američki predsjednik Donald Trump u siječnju je šokirao Europu zaprijetivši carinama državama koje su najavile da će poslati svoje vojnike na Grenland, autonomni teritorij Kraljevine Danske, za koji želi da postane dio SAD-a. Iako je intenzitet tih prijetnji zasad splasnuo, danski i europski dužnosnici upozoravaju da mali otok i dalje ostaje ranjiv na moć koju američka administracija ima u digitalnom prostoru. Grenland ima manje od 60 tisuća stanovnika, što ga čini iznimno osjetljivim na širenje netočnih ili manipulativnih informacija. U takvom okruženju i mali broj lažnih tvrdnji može se brzo proširiti i snažno utjecati na javno mnijenje, posebno kada dolaze od globalno utjecajnih političkih aktera.

'Grenland je meta različitih kampanja utjecaja, a jedan od njihovih ciljeva je stvaranje razdora između Danske i Grenlanda', izjavio je za Politico danski ministar pravosuđa Peter Hummelgaard. Na porast dezinformacija upozorava i Thomas Hedin, glavni urednik danske platforme za provjeru činjenica TjekDet. Kao jedan od primjera naveo je tvrdnje da bi SAD mogao kupiti Grenland, što je, kako ističe, u suprotnosti s danskim ustavom, ali se unatoč tome ta tvrdnja ponavljala u javnom prostoru. Dodatni problem predstavlja činjenica da Grenland nije dio Europske unije, zbog čega se na njega ne primjenjuje Akt o digitalnim uslugama, europski zakon koji obvezuje društvene mreže na suzbijanje dezinformacija i zaštitu javnog prostora. Prema ocjenama stručnjaka, to ostavlja njegov informacijski sustav bez ključnih mehanizama nadzora i transparentnosti. Odnos između Danske i Grenlanda, povijesno i politički složen, osobito je podložan manipulacijama, kaže Signe Ravn-Højgaard iz think tanka Digital Infrastructure. S populacijom veličine briselske općine, vijesti se na Grenlandu brzo šire i malo je medija koji mogu opovrgnuti informacije. Većina ljudi oslanja se na Facebook, rekla je Ravn-Højgaard, pa uz samo nekoliko dijeljenja lažna vijest može dosegnuti cijelu populaciju. 'To je potpuno drugačije nego u Danskoj. Ako u gradu od 20.000 stanovnika 5000 ljudi vjeruje u nešto lažno, to nije opasnost za demokraciju Danske. Ali na Grenlandu to bi se, kao prvo, brzo proširilo na sve, a kao drugo, to je velik postotak stanovništva', rekla je.

