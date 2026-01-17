'OPASNA IGRA'

Trump uvodi carine europskim državama koje su poslale vojsku na Grenland

B. S. / Hina

17.01.2026 u 18:05

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: BONNIE CASH / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump u subotu je najavio val povećanja carina europskim saveznicima sve dok se Sjedinjenim Državama ne dopusti kupnja Grenlanda.

U objavi na mreži Truth Social Trump je rekao da će carine od 10% stupiti na snagu 1. veljače za Dansku, Norvešku, Švedsku, Francusku, Njemačku, Veliku Britaniju, Nizozemsku i Finsku.

vezane vijesti

Te će se carine povećati na 25% 1. lipnja i nastavit će se primjenjivati ​​sve dok se ne postigne dogovor o američkoj kupnji Grenlanda, poručio je Trump.

Trump je optužio nekoliko europskih zemalja da igraju "vrlo opasnu igru" na Grenlandu, rekavši da je "svjetski mir u pitanju".

"Danska, Norveška, Švedska, Francuska, Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nizozemska i Finska otišle su na Grenland s nepoznatom svrhom. (...) Ove zemlje, koje igraju ovu vrlo opasnu igru, preuzele su neprihvatljiv rizik", napisao je američki predsjednik u dugoj objavi na svojoj društvenoj mreži.

Uvođenje carina Trump vidi kao način da se "ova potencijalno opasna situacija brzo okonča".

"Nakon stoljeća, vrijeme je da Danska vrati Grenland - svjetski mir je u pitanju! Kina i Rusija žele Grenland, a Danska ne može ništa učiniti po tom pitanju", dodao je američki predsjednik.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STAV S PANTOVČAKA

STAV S PANTOVČAKA

Milanović se oglasio o Trumpovim namjerama na Grenlandu: Nema drugog rješenja...
'OPASNA IGRA'

'OPASNA IGRA'

Trump uvodi carine europskim državama koje su poslale vojsku na Grenland
ODGOVOR TRUMPU

ODGOVOR TRUMPU

Iranski ajatolah: Treba pogubiti naoružane licemjere, batlere i vojnike Izraela i SAD-a

najpopularnije

Još vijesti