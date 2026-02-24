kod ključa

Šest mjeseci zatvora 28-godišnjaku koji je četničkim simbolima provocirao pored masovne grobnice

Bi. S. / Hina

24.02.2026 u 20:56

Bihać
Bihać Izvor: Pixsell / Autor: Armin Durgut/PIXSELL
Bionic
Reading

Županijski sud u Bihaću pravomoćno je osudio na šest mjeseci zatvora 28-godišnjaka koji je pored masovne grobnice žrtava iz posljednjeg rata u BiH provocirao ističući četničke simbole i ikonografiju

Kako su u utorak potvrdili iz Županijskog tužiteljstva BiH, Drago Tendžerić iz Bosanske Gradiške proglašen je krivim za izazivanje narodne, rasne i vjerske mržnje. Za to je kazneno djelo u prvostupanjskom postupku uvjetno osuđen na godinu dana zatvora no u drugostupanjskom ona je pretvorena u šestomjesečni zatvor.

Osuđen je jer se u siječnju 2023. godine na području Laništa kod Ključa u sjeverozapadnoj Bosni fotografirao pored ploče koja označava masovnu grobnicu Lanište 1 s istaknuta tri prsta.

vezane vijesti

Na tom su lokalitetu pripadnici vojske bosanskih Srba 1992. godine ubili i pokopali civile iz okolnih sela općine Ključ koje su prethodno zatočili. Tijekom ekshumacije provedene nakon rata u grobnici Lanište 1 pronađena su tijela 188 žrtava.

Tendžerić je na tom mjestu zatražio od prijatelja s kojim je bio u društvu da ga slika s podignuta tri prsta i zadignutom majicom kako bi mu se vidjele tetovaže iscrtane na leđima na kojima su likovi četničkih ratnih zločinaca iz Drugog svjetskog rata Dragoljuba Mihailovića i Momčila Đujića.

'Svjestan da izaziva vjersku mržnju i netrpeljivost među konstitutivnim narodima koji žive u Federaciji i htijući to, takvu svoju fotografiju 22. siječnja 2023. javno je objavio na svom Facebook profilu i postavio je kao naslovnu sliku koja je objavljena i na njegovom Instagram profilu, što je imalo za posljedicu da je objava s inkriminirajućom fotografijom prikazana u skoro svim elektroničkim i tiskanim medijima na području županije i Federacije BiH, što je prouzročilo uznemirenost građana na cijelom teritoriju Federacije BiH, a posebice Bošnjaka, građana općine Ključ i naselja Biljani', podsjetili su iz tužiteljstva.

Osuđeni Tendžerić nema pravo žalbe na presudu no neće morati u zatvor ukoliko odluči platiti 50 eura za svaki dan izrečene kazne.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
posjet kijevu

posjet kijevu

Ukrajinci odlikovali Andreja Plenkovića: Dobio je najveću moguću počast
ovog četvrtka

ovog četvrtka

Iran spreman na sve kako bi izbjegao američki napad: Novi sastanak u Ženevi
predsjednik pod pritiskom

predsjednik pod pritiskom

Od mesije do parije: Rat ga je uzdigao, skandali ga pritišću, dolazi li kraj ere Zelenskog?

najpopularnije

Još vijesti