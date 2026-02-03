Vojno planiranje u tijeku: Što donosi nova NATO-ova misija pojačane budnosti na Arktiku?

Opetovane izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da želi preuzeti Grenland , uz optužbe da europski saveznici nisu uspjeli adekvatno osigurati taj veliki arktički otok od Rusije ili Kine, izazvale su spor s Kopenhagenom oko tog danskog prekomorskog teritorija te potaknule napetosti unutar NATO-a.

'U tijeku je planiranje aktivnosti NATO-a za misiju pojačane budnosti Arktička straža', rekao je pukovnik Martin O'Donnell, glasnogovornik Vrhovnog zapovjedništva savezničkih snaga u Europi, potvrdivši time izvješće njemačkog časopisa Spiegel. Odbio je iznijeti pojedinosti budući da je planiranje tek počelo.

Nakon susreta s Trumpom u Davosu u siječnju, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da su razgovarali o tome na koji bi način saveznici unutar NATO-a mogli zajednički raditi na osiguravanju arktičke sigurnosti, što ne uključuje samo Grenland nego i sedam država članica NATO-a koje imaju teritorij na Arktiku.

Zasad nije jasno hoće li ministri obrane NATO-a raspravljati o toj temi na sastanku 12. veljače u Bruxellesu.

Prema pravilima Sjevernoatlantskog saveza, vrhovni zapovjednik savezničkih snaga za Europu, američki general Alexus Grynkewich, ima ovlasti planirati i provoditi „aktivnosti pojačane budnosti” bez potrebe za jednoglasnim odobrenjem saveznika.