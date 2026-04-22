MORH raspisao natječaj: Traže 400 novih mornara i vojnika, a evo što nude

Kandidati moraju imati najmanje završenu srednju školu, odnosno osnovnu uz obvezu da tijekom prvog ugovora, uz potporu Ministarstva obrane, završe srednjoškolsko obrazovanje. Također, ne smiju biti stariji od 30 godina do kraja 2026. godine, priopćeno je iz MORH-a.

Poseban je uvjet uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili temeljnog vojnog osposobljavanja, a probni rad ugovornih vojnika i mornara traje šest mjeseci.

Prijam će se provoditi prema potrebama Oružanih snaga na više lokacija diljem Hrvatske, uključujući Benkovac, Bjelovar, Gospić, Karlovac, Knin, Našice, Petrinju, Pulu, Split, Varaždin, Veliku Goricu, Zagreb i Zemunik Donji.

U vojnu službu mogu se ponovno primiti i bivši vojnici i mornari kojima je služba prestala na osobni zahtjev uz častan otpust, bez prava na mirovinu, pod uvjetom da nisu stariji od 40 godina i da ispunjavaju dodatne zakonske uvjete.