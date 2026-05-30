FOTO Ovo su heroji koji su spasili život dječaku koji se umalo ugušio na Jarunu

M. Šurina

30.05.2026 u 17:24

Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid uručili su na Jarunu medalje pripadnicima Vojno-zdravstvenog središta koji su jučer spasili život dječaku

Pripadnici Hrvatske vojske spasili su život dječaku predškolske dobi koji se na Jarunu jučer u kasnim poslijepodnevnim satima počeo gušiti trešnjom. Dramatična situacija dogodila se dok su pripadnici Vojno-zdravstvenog središta pripremali vojnu šatorsku bolnicu ROLE 2 za sutrašnji program.

Ivan Anušić i Tihomir Kundid uručili su medalju pripadnicima Vojno-zdravstvenog središta koji su spasili život dječaku
Ivan Anušić i Tihomir Kundid uručili su medalju pripadnicima Vojno-zdravstvenog središta koji su spasili život dječaku

Časnička namjesnica Maja Herceg, prva dočasnica Vojno-zdravstvenog središta i medicinska sestra po struci, ispričala je kako joj je u jednom trenutku prišao prolaznik i u panici rekao da se dijete guši svega stotinjak metara dalje.

'Nisam ni trenutka razmišljala. Samo sam povikala: Ljudi, dijete se guši, idemo i svi smo odmah potrčali', ispričala je časnička namjesnica Herceg.

Vojni medicinski tim činili su bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije i medicinska sestra koji su odmah pristupili dječaku koji je bio pri svijesti i gušio se stranim tijelom te mu na licu mjesta pružili prvu pomoć.

Danas su im uručene medalje. Riječ je o medalji za pomoć institucijama civilne vlasti koja se dodjeljuje pripadnicima Hrvatske vojske koji svoja znanja, koja su stekli u HV-u i koja su neophodna da se spasi ljudski život, primjene u situacijama kada su životi civila ugroženi.

