FOTO Ovo su heroji koji su spasili život dječaku koji se umalo ugušio na Jarunu

Pripadnici Hrvatske vojske spasili su život dječaku predškolske dobi koji se na Jarunu jučer u kasnim poslijepodnevnim satima počeo gušiti trešnjom. Dramatična situacija dogodila se dok su pripadnici Vojno-zdravstvenog središta pripremali vojnu šatorsku bolnicu ROLE 2 za sutrašnji program.

Časnička namjesnica Maja Herceg, prva dočasnica Vojno-zdravstvenog središta i medicinska sestra po struci, ispričala je kako joj je u jednom trenutku prišao prolaznik i u panici rekao da se dijete guši svega stotinjak metara dalje.

'Nisam ni trenutka razmišljala. Samo sam povikala: Ljudi, dijete se guši, idemo i svi smo odmah potrčali', ispričala je časnička namjesnica Herceg.

Vojni medicinski tim činili su bojnica Milijana Danilović, specijalistica opće kirurgije, satnica Marija Vrljičak, specijalizantica anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, satnik Domagoj Krušelj Posavec, specijalist opće kirurgije i medicinska sestra koji su odmah pristupili dječaku koji je bio pri svijesti i gušio se stranim tijelom te mu na licu mjesta pružili prvu pomoć.

Danas su im uručene medalje. Riječ je o medalji za pomoć institucijama civilne vlasti koja se dodjeljuje pripadnicima Hrvatske vojske koji svoja znanja, koja su stekli u HV-u i koja su neophodna da se spasi ljudski život, primjene u situacijama kada su životi civila ugroženi.