MOL želi kupiti Janaf, a Janaf NIS, stručnjak tvrdi: 'Nastupila je potrošačka groznica'

Nakon navoda i tvrdnji o MOL-ovom potencijalnom preuzimanju udjela u Janafu, a zatim i o mogućnosti da Janaf kupi NIS, pa da država njegove dionice zamijeni za dionice INA-e iz MOL-ova portfelja, energetski stručnjak Davor Štern ismijao je takve planove
Hrvatska je prestala slati naftu u Srbiju, nakon što su aktivirane američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), jer je većinski u ruskom vlasništvu. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar ponudio je da Janaf otkupi dionice NIS-a, kako bi se nastavila isporuka nafte. Aleksandar Vučić mu je sarkastično odgovorio, pa mu je Šušnjar morao objašnjavati što je mislio.
Još u srijedu, nakon pregovora s Janafom, MOL je dao naslutiti kako bi rado imao udjele u kompaniji čijih 84 posto dionica drži Republika Hrvatska. No, stručnjak za energetiku i bivši ministar Davor Štern smatra da je sve iluzija.
"Ne može Hrvatska kupiti NIS ako Rusi neće prodavati svoj udio u NIS-u. Izgleda da je nastupila potrošačka groznica, makar je Božić daleko. Mađari bi kupili Janaf, Hrvatska bi kupila NIS", rekao je Štern za RTL Danas.
Srbija ne bi pristala
Smatra da Srbija nikad ne bi pristala prodati NIS Hrvatskoj. "To nije moguće. Rusija je pod sankcijom. Kupiti od Rusije znači da ne postoji platni promet između kupca i Rusa. Na koji bi se način takva kupovina uopće isplatila? Mislim da je to koloplet različitih interesa, izjava, promišljanja", objasnio je Štern.
No, bi li onda MOL mogao kupiti NIS? Štern tvrdi da se opet postavlja pitanje kako može biti kupac ruskih udjela. No, nije isključeno da će ostaviti neki polog, ali to će učiniti u tajnosti.
"Kao prvo, kada želite nešto kupiti, onda se s time ne ide u javnost jer odmah dižete cijenu. To je stara trgovačka maksima, nije to Njuškalo. Prethodi jedan drugi niz razmišljanja, konzultacija sa svjetskim konzultantskim kućama, izračuna političkih i tržišnih rizika. Mislim da je to došlo u dobroj namjeri da se pokaže da hoćemo pomoći Srbiji u teškom trenutku, ali mislim da trenutak nije toliko težak", nastavio je stručnjak za naftno tržište.
Nerealna trampa
Tijekom dana pojavili su se i napisi o navodnoj analizi Ministarstva gospodarstva u kojoj je jedan od scenarija i potencijalna zamjena dionica Janafa za dionice INA-e. No, Šternu to sve skupa nema previše smisla.
"Pitanje o zamjeni dionica je isto dosta neozbiljno, jer čak ni izračun nije točan. Ako Hrvatska posjeduje 44,84 posto dionica INA-e, otkupom pet posto došlo bi tek do 49,84, opet nismo preko 50 posto", ustvrdio je domaći stručnjak.