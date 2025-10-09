MOL želi kupiti Janaf, a Janaf NIS, stručnjak tvrdi: 'Nastupila je potrošačka groznica'

Nakon navoda i tvrdnji o MOL-ovom potencijalnom preuzimanju udjela u Janafu, a zatim i o mogućnosti da Janaf kupi NIS, pa da država njegove dionice zamijeni za dionice INA-e iz MOL-ova portfelja, energetski stručnjak Davor Štern ismijao je takve planove

Srbija ne bi pristala Smatra da Srbija nikad ne bi pristala prodati NIS Hrvatskoj. "To nije moguće. Rusija je pod sankcijom. Kupiti od Rusije znači da ne postoji platni promet između kupca i Rusa. Na koji bi se način takva kupovina uopće isplatila? Mislim da je to koloplet različitih interesa, izjava, promišljanja", objasnio je Štern. No, bi li onda MOL mogao kupiti NIS? Štern tvrdi da se opet postavlja pitanje kako može biti kupac ruskih udjela. No, nije isključeno da će ostaviti neki polog, ali to će učiniti u tajnosti. "Kao prvo, kada želite nešto kupiti, onda se s time ne ide u javnost jer odmah dižete cijenu. To je stara trgovačka maksima, nije to Njuškalo. Prethodi jedan drugi niz razmišljanja, konzultacija sa svjetskim konzultantskim kućama, izračuna političkih i tržišnih rizika. Mislim da je to došlo u dobroj namjeri da se pokaže da hoćemo pomoći Srbiji u teškom trenutku, ali mislim da trenutak nije toliko težak", nastavio je stručnjak za naftno tržište.