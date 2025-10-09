Ante Šušnjar odgovorio Vučiću: 'Ne bih tako benevolentno pristupao problemu'

"Hrvatska je zainteresirana da kupi NIS. Hvala im na tome. Evo, službeno ih obavještavam – mi smo zainteresirani da kupimo HEP, JANAF, zainteresirani smo da kupimo sve. Nema te Amerike, Kine, Njemačke; nitko na svijetu im neće ponuditi. Mi ćemo dati 20, ma 50 posto više novca za HEP nego bilo koji drugi ponuditelj na svijetu, samo da to imaju u vidu i da zabilježe", poručio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić na izjavu hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara kako je Janaf spreman kupiti Naftnu industriju Srbije.

Ova izjava je stigla nakon početka primjene američkih sankcija na uvoz nafte u Srbiju. Naime, NIS je i dalje u većinski ruskom vlasništvu, zbog čega je Janaf, iako je imao dozvolu za isporuku do 15. listopada, bio primoran zavrnuti ventile.

JANAF je s NIS-om imao ugovor o transportu 10 milijuna tona sirove nafte godišnje do kraja 2026. godine. Taj posao je donosio domaćoj kompaniji oko 40 milijuna eura ili 30 posto ukupnih prihoda. Iz JANAF-a kažu da su se pripremali za ovakav scenarij.