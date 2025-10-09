Ante Šušnjar odgovorio Vučiću: 'Ne bih tako benevolentno pristupao problemu'

Nakon što je ministar gospodarstva Ante Šušnjar iznio ponudu da Janaf kupi udio u Naftnoj industriji Srbije kako bi se nastavila opskrba naftom, Aleksandar Vučić je sarkastično odvratio da Srbija želi kupiti HEP i Janaf. No, stigao mu je odgovor iz Zagreba
"Hrvatska je zainteresirana da kupi NIS. Hvala im na tome. Evo, službeno ih obavještavam – mi smo zainteresirani da kupimo HEP, JANAF, zainteresirani smo da kupimo sve. Nema te Amerike, Kine, Njemačke; nitko na svijetu im neće ponuditi. Mi ćemo dati 20, ma 50 posto više novca za HEP nego bilo koji drugi ponuditelj na svijetu, samo da to imaju u vidu i da zabilježe", poručio je srpski predsjednik Aleksandar Vučić na izjavu hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara kako je Janaf spreman kupiti Naftnu industriju Srbije.
Ova izjava je stigla nakon početka primjene američkih sankcija na uvoz nafte u Srbiju. Naime, NIS je i dalje u većinski ruskom vlasništvu, zbog čega je Janaf, iako je imao dozvolu za isporuku do 15. listopada, bio primoran zavrnuti ventile.
JANAF je s NIS-om imao ugovor o transportu 10 milijuna tona sirove nafte godišnje do kraja 2026. godine. Taj posao je donosio domaćoj kompaniji oko 40 milijuna eura ili 30 posto ukupnih prihoda. Iz JANAF-a kažu da su se pripremali za ovakav scenarij.
Pružili ruku
Na odgovor iz Zagreba Vučić nije trebao dugo čekati. Ministar Šušnjar je svoju ponudu nazvao prijateljskom te dodao da je ona usmjerena rješavanju problema.
"HEP i JANAF nisu u vlasničkim problemima kao što je NIS. Nisu pod sankcijama i to im nije potrebno. Pružili smo ruku kao rješenje koje funkcionira već 40 godina, u poslovnoj simbiozi JANAF-a i NIS-a. Kao mogućnost da JANAF kupi udjele u srpskom NISU-u, da se riješi sankcija i nastavi sigurno opskrbljivati tamošnje građane i ekonomiju naftnim proizvodima", rekao je Šušnjar za RTL Danas.
"Ne bih tako benevolentno pristupao problemu. Ako to njima treba za njihove unutarnjopolitičke potrebe, razumijem, ali ovo nije maleni problem, već ozbiljan za Srbiju i njihove građane", dodao je.
Ministar gospodarstva je istaknuo da JANAF nema namjeru preuzeti maloprodajno tržište u Srbiji, niti ugasiti rafineriju u Pančevu, koja je JANAF-ov partner već, kako kaže, 40 godina.
"Dapače, u interesu je da ta rafinerija što dulje radi i sa što većim količinama. Bili smo svjedoci kako neki strateški partneri gase rafinerije, ali to nikad ne bi bio interes JANAF-a niti bi to činio", zaključio je ministar gospodarstva.