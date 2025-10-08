MOL jednom rečenicom naslutio da želi udjele u Janafu? Ekspresno stigao odgovor

Član uprave Janafa Vladislav Veselica osvrnuo se na pregovore njegove tvrtke s MOL-om. Nakon što su Mađari u svom priopćenju poručili da su predložili Janafu da razmotri modele vlasničke strukture s korisnicima nafte kao suvlasnicima, Veselica je reagirao odbijenicom

Prvi razgovor predstavnika Janafa i MOL-a o novom ugovoru za transport nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj prošao je u partnerskom ozračju, poručile su obje strane. No, iz Janafa su rekli da će pregovarati sve dok obje strane ne budu zadovoljne, zbog čega je već dogovoren novi sastanak u Zagrebu, koji bi se trebao održati krajem ovog mjeseca. "Apsolutno su se tenzije smirile. Mi smo partneri već 14. godinu. Obje strane su pristupile ozbiljno sastanku. Definirane su daljnje radnje. Obveza je Janafa da dostavi u razumnom roku ponude za transport. Vjerujem da je MOL svjestan da im je Janaf jedina stvarna alternativa i očekujem veći transport u narednom razdoblju", rekao je za Dnevnik Nove TV član Uprave Janafa, Vladislav Veselica.

Političko prepucavanje Otrovne strelice su proteklih dana, ali i mjeseci stizale iz Mađarske. Njihov ministar vanjskih poslova je optužio Janaf za ratno profiterstvo, ističući da su cijene transporta nafte od Omišlja prema MOL-ovim rafinerijama u Szazhalombatti i Bratislavi višestruko veće od tržišnih. No, zapravo je riječ o političkom prepucavanju u presudnim trenucima za Europu, kad iz Bijele kuće stižu sve veći pritisci da se Stari kontinent u potpunosti odrekne ruske nafte. Zbog svega su se sastali Andrej Plenković i Viktor Orban. "Energetika je neodvojiva od politike, ali zadaća ozbiljnih menadžera je da nađu pravi put u kriznim situacijama. Vjerujem da ćemo odgovoriti svim izazovima", istaknuo je Veselica.

MOL želi udjele u Janafu? MOL je u svom priopćenju nakon pregovora naveo da su predložili "da Janaf prouči najbolje međunarodne primjere vlasničke strukture zapadnoeuropskih transportnih kompanija, gdje prisutnost korisnika nafte kao suvlasnika jamči pravedno određivanje cijena i kontinuiranu dostupnost usluga". Mnogi su iz toga iščitali da Mađari žele imati udio u Janafu. No, Veselica je jasno poručio: "Ne znam koje su želje MOL-a, ali koliko znam, Janaf nije na prodaju."