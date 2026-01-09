NIS Srbija dogovorio prve isporuke nafte nakon američke licence

Ne navodeći pojedinosti o dogovoru, RTS javlja kako se "uskoro"očekuje više detalja o količini i rokovima prve isporuke.

Američka administracije izdala je licencu za nastavak transporta nafte NIS-u do 23. siječnja u tijeku pregovora o promjeni većinskog ruskog vlasništva, a tom je licencom i Janafu omogućena isporuka sirove nafte koja nije ruskog podrijetla pančevačkoj rafineriji, nakon što su rafinerijska postrojenja obustavila rad početkom prosinca.

Janaf je u srijedu 31. prosinca priopćio kako je odmah spreman započeti opskrbu naftom jedine operativne rafinerije u Srbiji.

"Nadamo se skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupnji ruskog udjela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uvjeti propisani sankcijskim režimom", objavio je Janaf.