Švicarska će isplatiti odštetu žrtvama požara u Crans-Montani

Donji dom švicarskog parlamenta u ponedjeljak je odobrio planove za jednokratnu isplatu 50.000 švicarskih franaka preživjelima i ožalošćenim obiteljima požara na skijalištu u Crans-Montani, u kojem je poginula 41 osoba, a ozlijeđeno njih 115
Doprinos solidarnosti, koji u eurima iznosi oko 55 tisuća i ima za cilj pružiti brzu financijsku podršku žrtvama požara u baru Le Constellation, već je prošli tjedan izglasan u gornjem domu parlamenta.
Isplata bi se trebala primijeniti na svaku osobu koja je izgubila život u požaru i sve koji su hospitalizirani. Većina poginulih bili su tinejdžeri, a mnoge žrtve bili su stranci.
Prema svjedocima i tužiteljima, čini se da su požar izazvale prskalice koje su zapalile pjenastu zvučnu izolaciju na stropu podruma bara.
Ranije je jedan dokument pokazao da su švicarski tužitelji proširili istragu o požaru, dodajući gradonačelnika Crans-Montane i četiri druga sadašnja i bivša lokalna dužnosnika na popis osumnjičenika.