Švicarska će isplatiti odštetu žrtvama požara u Crans-Montani

Doprinos solidarnosti, koji u eurima iznosi oko 55 tisuća i ima za cilj pružiti brzu financijsku podršku žrtvama požara u baru Le Constellation, već je prošli tjedan izglasan u gornjem domu parlamenta.

Isplata bi se trebala primijeniti na svaku osobu koja je izgubila život u požaru i sve koji su hospitalizirani. Većina poginulih bili su tinejdžeri, a mnoge žrtve bili su stranci.