novogodišnja buktinja

Švicarska će isplatiti odštetu žrtvama požara u Crans-Montani

V. B./Hina

09.03.2026 u 19:56

tportal
Izvor: EPA / Autor: CYRIL ZINGARO
Bionic
Reading

Donji dom švicarskog parlamenta u ponedjeljak je odobrio planove za jednokratnu isplatu 50.000 švicarskih franaka preživjelima i ožalošćenim obiteljima požara na skijalištu u Crans-Montani, u kojem je poginula 41 osoba, a ozlijeđeno njih 115

Doprinos solidarnosti, koji u eurima iznosi oko 55 tisuća i ima za cilj pružiti brzu financijsku podršku žrtvama požara u baru Le Constellation, već je prošli tjedan izglasan u gornjem domu parlamenta.

Isplata bi se trebala primijeniti na svaku osobu koja je izgubila život u požaru i sve koji su hospitalizirani. Većina poginulih bili su tinejdžeri, a mnoge žrtve bili su stranci.

vezane vijesti

Prema svjedocima i tužiteljima, čini se da su požar izazvale prskalice koje su zapalile pjenastu zvučnu izolaciju na stropu podruma bara.

Ranije je jedan dokument pokazao da su švicarski tužitelji proširili istragu o požaru, dodajući gradonačelnika Crans-Montane i četiri druga sadašnja i bivša lokalna dužnosnika na popis osumnjičenika.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'režim mula'

'režim mula'

Merz za rat krivi Iran: 'SAD i Izrael će nastaviti s obranom'
energetska kriza

energetska kriza

Putin pružio ruku Europi zbog Irana: 'Spremni smo na suradnju'
ANALIZA CNN-A

ANALIZA CNN-A

Saveznici zaprepašteni: 'Poruke iz Bijele kuće su gotovo pornografske, oni u ovome uživaju'

najpopularnije

Još vijesti