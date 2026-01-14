Mladi tech-guru s Yalea postao ukrajinski ministar obrane: Promijenit će stvari u vojsci

Ukrajinski parlament imenovao je Mihajla Fedorova novim ministrom obrane, čime je dugogodišnji šef digitalne transformacije postao najmlađi ministar obrane u povijesti zemlje

Fedorov je 9. siječnja podnio ostavku na dužnosti potpredsjednika vlade i ministra digitalne transformacije, a obnašao ih je još od 2019. godine. U tom je razdoblju njegovo ministarstvo vodilo niz ključnih projekata, među kojima je masovna proizvodnja dronova te razvoj inovacijskog programa Brave1, koji povezuje Ministarstvo obrane i Ministarstvo digitalne transformacije s ciljem ubrzanog razvoja vojne tehnologije, piše Kyiv Independent.

Odmah nakon potvrde u parlamentu, Fedorov je zastupnicima poručio da mu je prvi potez temeljita financijska revizija obrambenog resora, posebno zbog značajnog manjka sredstava u odnosu na prošlu godinu. 'Moj prvi zadatak je prava revizija financija Ministarstva obrane da bismo razumjeli kako moramo funkcionirati ove godine uz značajno smanjeno financiranje', rekao je zastupnicima.

Najavio reformu vojne obuke Najavio je i opsežnu reformu sustava obuke i novačenja vojnika, ističući da će bolje pripreme izravno smanjiti gubitke na bojištu i povećati učinkovitost ukrajinskih snaga. Posebno je istaknuo to da će dugogodišnji problemi u vojnim uredima biti rješavani nakon što se revizijom utvrdi stvarno stanje. Sa samo 35 godina, Fedorov preuzima obrambeni portfelj kao najmlađi ministar obrane u povijesti Ukrajine. U vladu je prvi put ušao s 28 godina, postavši jedan od najmlađih ministara, kada je dobio odgovornost za digitalnu transformaciju države, navodi Kyiv Post.

Digitalni guru Ukrajine Diplomirao je na Yale School of Management i smatra se arhitektom modernizacije ukrajinske birokracije. Pod njegovim vodstvom država je gotovo u potpunosti prešla na digitalne administrativne usluge, ukinula većinu papirnate dokumentacije i smanjila redove na šalterima, a te su reforme pretvorile Ukrajinu u globalni model e-uprave. Od početka ruske invazije u punom opsegu Fedorov je imao ključnu ulogu u nabavi dronova i ostalih tehnoloških rješenja za bojište, što je učvrstilo njegovu poziciju u vrhu ukrajinske politike.