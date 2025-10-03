Mladi francuski fotoreporter ubijen ruskim dronom: Nosio je jasno istaknutu oznaku PRESS

“Francuski novinar i fotograf Antoine Lallican poginuo je u ciljanom napadu neprijateljskog FPV drona. S njim je na licu mjesta radio član Ukrajinskog udruženja profesionalnih fotografa Grigoriy Ivanchenko. On je ozlijeđen i trenutačno se nalazi u stabilnom stanju.

Oba novinara nosila su osobnu zaštitnu opremu, a na njihovim pancirnim prslucima jasno su bile oznake ‘PRESS’", objavila je 4. mehanizirana teška brigada Ukrajine na X-u.

"Neprijateljski vojnici cinično su prekršili standarde međunarodnog humanitarnog prava. Ova činjenica još jednom potvrđuje podmuklost i brutalnost neprijateljske vojske.

Izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali gospodina Anthonyja Lallicana te se nadamo brzom oporavku Georgea Ivančenka.”