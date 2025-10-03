Mladi francuski fotoreporter ubijen ruskim dronom: Nosio je jasno istaknutu oznaku PRESS

Tridesetsedmogodišnji francuski freelancer Antoni Lallican poginuo je dok je izvještavao u blizini grada Družkivke u Donjeckoj oblasti, nakon napada ruskog drona, izvijestila je 4. ukrajinska tenkovska brigada. Njegov ukrajinski kolega, Georgiy Ivanchenko, slobodni fotograf koji povremeno surađuje s Kyiv Independentom, teško je ranjen u istom napadu. Obojica su imali zaštitnu opremu s jasno istaknutim natpisom PRESS
“Francuski novinar i fotograf Antoine Lallican poginuo je u ciljanom napadu neprijateljskog FPV drona. S njim je na licu mjesta radio član Ukrajinskog udruženja profesionalnih fotografa Grigoriy Ivanchenko. On je ozlijeđen i trenutačno se nalazi u stabilnom stanju.
Oba novinara nosila su osobnu zaštitnu opremu, a na njihovim pancirnim prslucima jasno su bile oznake ‘PRESS’", objavila je 4. mehanizirana teška brigada Ukrajine na X-u.
"Neprijateljski vojnici cinično su prekršili standarde međunarodnog humanitarnog prava. Ova činjenica još jednom potvrđuje podmuklost i brutalnost neprijateljske vojske.
Izražavamo iskrenu sućut obitelji, prijateljima i svima koji su poznavali gospodina Anthonyja Lallicana te se nadamo brzom oporavku Georgea Ivančenka.”
Reporteri bez granica: Novinari moraju imati pojačanu zaštitu
Organizacija Reporteri bez granica (RSF) izrazila je duboku sućut obitelji i prijateljima Antonija Lallicana:
“Umro je obavljajući svoj posao - svjedočeći posljedicama rata. Njegova predanost, koju su prepoznali kolege, bila je jednako velika kao i rizici koje je preuzimao izvještavajući s terena.
RSF ponavlja da novinarima mora biti osigurana dodatna zaštita u ratnim zonama. Države i oružane snage moraju strogo poštovati međunarodno humanitarno pravo, koje izričito štiti novinare na zadatku.
Pozivamo na brzu i temeljitu istragu okolnosti smrti Antonija Lallicana, u suradnji s francuskim državnim odvjetništvom, te na stalnu budnost kada je riječ o sigurnosti u visokorizičnim područjima poput Donbasa.”
Lallican je bio istinski posvećen svojem pozivu
Antoni Lallican bio je posvećen fotografiji koja spaja dokumentaristički pristup i snažnu humanističku notu. Godinama je izvještavao o posljedicama rata u Ukrajini, osobito u regiji Donbasa. Njegove fotografije objavljivali su brojni francuski mediji – Le Monde, Le Figaro, Libération, Mediapart – kao i ugledni međunarodni listovi poput Der Spiegela, Die Zeita i Le Tempa.
Za svoj rad bio je nominiran za RSF-ovu nagradu za novinarsku fotografiju 2014. i 2024. godine.
Antoni Lallican postao je četrnaesti novinar ubijen od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Među njima su bila i trojica francuskih državljana: Arman Soldin, Frédéric Leclerc-Imhoff i Pierre Zakrzewski.