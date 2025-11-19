Baltik polaže mine na granici s Rusijom i Bjelorusijom: Mi smo spremni - za sve opcije

Svoje povlačenje iz te konvencije najavile su i Poljska i Finska, što će stupiti na snagu početkom iduće godine.

Konvencija o zabrani uporabe, skladištenja, proizvodnje i prijenosa protupješadijskih mina, poznata kao Ottawska konvencija, usvojena je 1997., a stupila je na snagu 1. ožujka 1999. Njezina su ključna pravila potpuna zabrana proizvodnje, skladištenja, prijenosa i uporabe protupješadijskih mina te obveza uništavanja postojećih zaliha i provođenja akcija razminiranja i pomoći žrtvama.

Konvenciji je pristupilo 165 država svijeta, ali ne i važne države koje su i veliki proizvođači i korisnici tih mina - SAD, Rusija, Kina, Indija, Pakistan, što je ograničavalo univerzalnost same konvencije.

Europska Unija je uvijek bila predvodnik u zahtjevima za zabranu protupješadijskih mina no početkom 2025. došlo je do dramatičnih promjena u politikama nekoliko članica EU.

"Bogato" iskustvo s Rusijom

Baltičke države Estonija, Latvija i Litva sinkronizirano su pokrenule formalne postupke za istupanje. Odluku su opravdale novim sigurnosnim realnostima nakon ruske invazije na Ukrajinu.

U zajedničkoj izjavi ministara obrane triju baltičkih država i Poljske jasno je rečeno kako su "vojne prijetnje zemljama koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom značajno porasle". "Odlukom šaljemo jasnu poruku - naše zemlje su spremne, mogu i moraju upotrijebiti sve potrebne mjere za svoju obranu.”

Glavni argument koji ponavljaju politički čelnici ovih država jest 'bogato' iskustvo s Rusijom. Uz to navode promijenjeno sigurnosno okruženje u Europi i činjenicu da prijetnje iz Rusije drugačije doživljavaju oni koji joj nisu geografski blizu.

Čelnici ovih država naglasili su više puta kako je ruska vojska tijekom invazije na Ukrajinu često koristila minska polja i druge nekonvencionalne metode.

Vlade tvrde da mine mogu biti „nezamjenjivi“ element obrane teritorija, osobito u baltičkim državama i Poljskoj, gdje je bojazan od iznenadne, brze agresije snažna.

Poljski premijer Donald Tusk rekao je kako su vremena takva da nijedna država ne bi sama sebe smjela slabiti. „Bilo što što može ojačati poljsku obranu bit će primijenjeno. Koristit ćemo sve opcije“.