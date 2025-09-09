nasilje ne staje

Više od 20 poginulih u ruskom zračnom napadu na selo u Ukrajini

M. Šu./Hina

09.09.2025 u 13:03

tportal
Izvor: Društvene mreže / Autor: Vadym Filashkin/Telegram
Bionic
Reading

U ruskom zračnom napadu ubijeno je više od 20 civila dok su podizali mirovine u selu na istoku Ukrajine, rekao je u utorak predsjednik Volodimir Zelenski.

Predsjednik je pozvao na pritisak saveznika Kijeva na Rusiju, čije su snage pokrenule žestoku ofenzivu u većem dijelu istočne Donjecke regije dok su diplomatski napori za okončanje ovog tri i pol godine dugog rata u zastoju.

Zelenski je rekao da je u ruskom zračnom napadu pogođeno selo Jarova, oko 24 km od grada Slovjanska, kao i nekoliko kilometara iza linije fronta.

vezane vijesti

"Izravno na ljude. Obične civile. U trenutku kada su se isplaćivale mirovine", napisao je na X-u.

Predsjednik je objavio video snimku na kojoj se vide krhotine i tijela na tlu. Još 21 osoba je ranjena, rekao je guverner Donjecka Vadim Filaškin.

"Svijet ne smije šutjeti", rekao je Zelenski. „Svijet ne smije ostati pasivan. Potreban je odgovor Sjedinjenih Država. Potreban je odgovor Europe. Potreban je odgovor G20.“

Rusija još nije komentirala Zelenskijeve izjave. Moskva poručuje da ne cilja civile, premda su deseci tisuća ljudi poginuli od invazije Rusije u veljači 2022.

Ukrajinski povjerenik za ljudska prava, Dmitro Lubinec, rekao je da je napad „još jedan od dokaza sistemskog terora nad civilnim stanovništvom Ukrajine“.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
vremenska prognoza

vremenska prognoza

DHMZ objavio upozorenje: Stiže nevrijeme, evo gdje će biti najgore
ČUDNE OKOLNOSTI

ČUDNE OKOLNOSTI

Ruski dužnosnik pronađen obezglavljen ispod mosta: Njegova smrt jako je misteriozna
sve zbog expo-a

sve zbog expo-a

Slavni holivudski glumac stigao u Beograd, ovako je izgledao njegov susret s Vučićem

najpopularnije

Još vijesti