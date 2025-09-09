Više od 20 poginulih u ruskom zračnom napadu na selo u Ukrajini

Zelenski je rekao da je u ruskom zračnom napadu pogođeno selo Jarova, oko 24 km od grada Slovjanska, kao i nekoliko kilometara iza linije fronta.

Predsjednik je pozvao na pritisak saveznika Kijeva na Rusiju, čije su snage pokrenule žestoku ofenzivu u većem dijelu istočne Donjecke regije dok su diplomatski napori za okončanje ovog tri i pol godine dugog rata u zastoju.

"Izravno na ljude. Obične civile. U trenutku kada su se isplaćivale mirovine", napisao je na X-u.

Predsjednik je objavio video snimku na kojoj se vide krhotine i tijela na tlu. Još 21 osoba je ranjena, rekao je guverner Donjecka Vadim Filaškin.

"Svijet ne smije šutjeti", rekao je Zelenski. „Svijet ne smije ostati pasivan. Potreban je odgovor Sjedinjenih Država. Potreban je odgovor Europe. Potreban je odgovor G20.“

Rusija još nije komentirala Zelenskijeve izjave. Moskva poručuje da ne cilja civile, premda su deseci tisuća ljudi poginuli od invazije Rusije u veljači 2022.

Ukrajinski povjerenik za ljudska prava, Dmitro Lubinec, rekao je da je napad „još jedan od dokaza sistemskog terora nad civilnim stanovništvom Ukrajine“.