Pogledajte bizaran gol kojim je BiH ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo

N.M.

18.11.2025 u 22:30

Gol Austrije
Gol Austrije Izvor: Screenshot / Autor: Sportklub
Bosna i Hercegovina bila je na pragu velike pobjede u Beču.

Nije moglo bolje krenuti za Zmajeve koji su na gostovanju kod Austrije poveli već u 12. minuti. Tada se nakon gužve u kaznenom prostoru najbolje snašao Tabaković koji pogađa za delirij 25 tisuća gostujućih navijača.

U drugom dijelu je BiH stala iza lopte, dok je Austrija u potpunosti preuzela dominaciju. No, to Austrijanci sve do 78. minute nisu uspješno koristili.

Tada je obrana BiH zajedno s vratarom Vasiljom lošije reagirala na jedan ubačaj, a lopta je dosta 'plesala' po kaznenom prostoru. Naposljetku je stigla do Gregoritscha koji je ugasio snove Zmajeva.

Pogodak Austrije pogledajte OVDJE.

