Rusi pogodili stambenu gradu u Ukrajini: U napadu su koristili 11 dronova

M.Č./Hina

19.11.2025 u 06:46

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Ukrainian State Emergency Servic / UPI
Ruski dronovi pogodili su stambenu zgradu u drugom najvećem ukrajinskom gradu, Harkivu, izazvali požar, ozlijedili pet osoba i natjerali vlasti na evakuaciju stanovnika, javlja Reuters

Dronovi su pogodili dva središnja okruga nakon ponoći - Slobidski i Osnovjanski.

Regionalni guverner Oleh Sinjehubov rekao je da je u napadu korišteno 11 dronova i da je sedam osoba ozlijeđeno. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je da je 22 stanovnika evakuirano iz jednog dijela oštećene zgrade.:

Gradonačelnik je rekao da je još jedan dron udario u područje ispred medicinske ustanove, ozlijedivši liječnika te oštetivši zgradu i obližnje automobile.

Harkiv, smješten oko 30 km od ruske granice, uspješno se odupro zauzimanju u ranim fazama ruske invazije u veljači 2022. i ostaje česta meta ruskih zračnih napada.

Rusija privremeno obustavlja letove na aerodromu Krasnodar

Ruska uprava za civilno zrakoplovstvo Rosaviatsija izjavila je da privremeno obustavlja letove na aerodromu Krasnodar na jugu Rusije kako bi se osigurala sigurnost letova.

Neslužbeni ruski i ukrajinski Telegram kanali izvijestili su o nizu eksplozija diljem krasnodarskog kraja, gdje se nalaze naftni terminal Novorosijsk i rafinerija Ilski.

Reuters nije mogao neovisno provjeriti neslužbena izvješća o eksplozijama.

