Rusi pogodili stambenu gradu u Ukrajini: U napadu su koristili 11 dronova

Dronovi su pogodili dva središnja okruga nakon ponoći - Slobidski i Osnovjanski.

Regionalni guverner Oleh Sinjehubov rekao je da je u napadu korišteno 11 dronova i da je sedam osoba ozlijeđeno. Gradonačelnik Harkiva Ihor Terehov rekao je da je 22 stanovnika evakuirano iz jednog dijela oštećene zgrade.:

Gradonačelnik je rekao da je još jedan dron udario u područje ispred medicinske ustanove, ozlijedivši liječnika te oštetivši zgradu i obližnje automobile.