Epilog vruće afere: Načelnica Lovreća ostaje i bez stana u Zagrebu i bez funkcije

Anita Nosić, mlada HDZ-ova načelnica Općine Lovreć koja je preko Agencije za pravni promet i posredovnje nekretninama (APN) uz državnu subvenciju kupila stan u Zagrebu, morat će vratiti 72.000 eura, potvrdili su za Jutarnji list u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja

Dnevnik navodi da je Nosić, iako živi u obiteljskoj kući u Lovreću, ipak prijavila prebivalište na adresi u Zagrebu, i to 10. prosinca 2018. više od godinu dana nakon što je s HPB-om potpisala ugovor o kreditu. Rok za prijavu prebivališta je mjesec dana od dana stupanja u posjed stana ili kuće, prema Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita.

Prema Zakonu o lokalnim izborima, tim je danom izgubila i mandat načelnice. To znači da će, uz novac, morati vratiti i mandat, a riskira i kaznenu prijavu jer je već više od godinu dana nezakonito načelnica. No, ni to nije sve. Naime, u registru birača ona je i dalje upisana u Lovreću, ističe Jutarnji.

Ministarstvo graditeljstva dalo je nalog APN -u da obavijesti banku da se sredstva odobrena za subvenciju kredita ne koriste u skladu sa zakonom i ugovorom o subvencioniranju kredita, a banka je onda dužna kredit proglasiti dospjelim u cijelosti i pristupiti prisilnoj naplati, kažu u resornome Ministarstvu.