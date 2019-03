Miroslavu Maškarinu presuđena odšteta od dva milijuna kuna

Na Općinskom sudu u Rijeci u četvrtak je donesena nepravomoćna presuda po kojoj Miroslavu Maškarinu s Raba pripada oko dva milijuna kuna odštete za imovinsku štetu, čime je završen izdvojeni dio postupka za odštetu, koji je bio vraćen na ponovno suđenje

U presudi, koju je donijela sutkinja Katarina Bajčić Ivančević, utvrđeno je da se Maškarinu mora isplatiti 571 tisuća kuna za izgubljenu zaradu od siječnja 2007. do rujna 2018., zatim 1,26 milijuna kuna na ime kapitalizirane rente, to jest za izgubljenu zaradu do odlaska u mirovinu te 174 tisuće kuna za tuđu pomoć i njegu. Na sve te iznose obračunavaju se zakonske kamate.

Podsjetimo, potkraj 2015. Miroslavu Maškarinu je na Općinskom sudu u Rijeci, nakon sedam godina parničnog postupka, nepravomoćno presuđeno 5,99 milijuna kuna odštete po imovinskoj i neimovinskoj osnovi.

U žalbenom postupku vijeće Županijskog suda u Rijeci u travnju 2017. prihvatio je žalbu na iznos imovinske štete te je taj dio postupka vratilo na ponovljeno suđenje, a za neimovinsku štetu presuđen je iznos od 1,38 milijuna kuna, uz kamate, što je bilo oko milijun kuna manje od iznosa u prvostupanjskoj presudi.