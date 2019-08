Ministri Južne Koreje, Japana i Kine sastaju se idući tjedan uslijed rasta tenzija

Ministri vanjskih poslova Južne Koreje i Japana planiraju se idući tjedan susresti s kineskim kolegom u Pekingu, uslijed povećanja tenzija po pitanju trgovine i tumačenja povijesti, objavilo je južnokorejsko ministarstvo u petak

Južnokorejska ministrica Kang Kyung-wha , japanski ministar Taro Kono i kineski ministar Wang Yi susretat će se od utorka do četvrtka, otkrilo je ministarstvo. Posljednje takvo okupljanje održalo se prije tri godine.

Oni su na možda najnižim razinama od normalizacije 1965. godine. Tokio i Seul se spore oko pitanja prisilnog rada Južnokorejaca tijekom Drugog svjetskog rata koje se prelilo i na trgovinu.

Moon je u govoru kojim je obilježio korejsku neovisnost od japanske vladavine koja je trajala od 1910. do 1945. ublažio svoju donedavno zapaljivu retoriku o Japanu, istaknuvši kako je Seul spreman surađivati s Japanom ako se Tokio odluči na dijalog.

Očekuje se da će ministri na susretu pripremati i summit koji je planiran za kasnije razdoblje ove godine.

Tri države su od 2008. složne da svake godine održe summit s ciljem jačanja regionalne suradnje. No to često sprječavaju bilateralne tenzije, uključujući one između Kine i Japana.

Odnosi između Južne Koreje i Japana dodatno su se pogoršali nakon što je korejski vrhovni sud prošle godine naredio japanskim tvrtkama da isplate odštetu prisilnim radnicima tijekom rata. Tokio smatra kako je to pitanje riješeno sporazumom iz 1965. o normalizaciji odnosa.

Razgovori idući tjedan održavaju se uoči 28. kolovoza kad će Japan odlučiti hoće li vratiti trgovinska ograničenja prema Južnoj Koreji.

Seul je nakon te najave odlučio vratiti istom mjerom te je zaprijetio da bi mogao i poništiti obavještajni pakt između dviju zemalja koji se automatski obnavlja 24. kolovoza svake godine.