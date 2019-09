Ministarstvo: Mrsićeve tvrdnje o braniteljskim mirovinama neprimjerene su i politikantske

Ministarstvo hrvatskih branitelja u četvrtak je najoštrije osudilo tvrdnje saborskog zastupnika i predsjednika stranke Demokrati Miranda Mrsića iznesene na konferenciji za novinare 3. rujna u Hrvatskom saboru vezano za mirovinski sustav i mirovine hrvatskih branitelja

Iz Ministarstva su ocijenili da je zastupnik Mrsić na vrlo neprimjeren i politikantski način iznio optužbe na račun hrvatskih branitelja, hrvatske Vlade, tog ministarstva i ministra hrvatskih branitelja.

"Ovo nije prvi put da Mirando Mrsić izlazi sa sličnim tezama koje omalovažavaju ulogu hrvatskih branitelja i značaj hrvatske pobjede u Domovinskom ratu te nam je zaključiti da on svjesno potiče netrpeljivost prema hrvatskim braniteljima što je nedopustivo i za svaku je osudu. Jedna od Mrsićevih neprihvatljivih teza je da građani neće moći živjeti od svoje mirovine zbog izdvajanja za one 'povlaštene' braniteljske. Takvim izjavama upravo on potiče podjele i nejednakost jer u njegovim tezama nema istine, što potvrđuje i današnje reagiranje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje", stoji u priopćenju.