Visoki kazneni sud potvrdio presudu: Glavaš je ratni zločinac

Prema pravomoćnoj presudi, Gordana Getoš-Magdić osuđena je na četiri godine zatvora, Dinko Kontić i Zdravko Dragić na po tri godine zatvora dok je Branimir Glavaš osuđen na sedam godina zatvora.

Odluka je donesena na sjednici održanoj 18. veljače 2026. godine, a Visoki kazneni sud je sve žalbe ocijenio neosnovanima.

Time je potvrđena prvostupanjska presuda Županijskog suda u Zagrebu iz listopada 2023. godine te je sada postala pravomoćna.

Državno odvjetništvo žalilo se tražeći strože kazne dok su obrane tražile oslobađanje ili novo suđenje, no sud je odbio sve žalbene navode.

Ratni zločin nad civilima u Osijeku 1991.

Riječ je o dugogodišnjem kaznenom postupku za ratne zločine počinjene nad civilnim stanovništvom u Osijeku 1991. godine.

Sud je utvrdio da su optuženici, kao zapovjednici i pripadnici postrojbi, sudjelovali u protupravnim lišavanjima slobode, zlostavljanjima i ubojstvima civila, većinom srpske nacionalnosti, s ciljem zastrašivanja i odmazde.

U dijelu obrazloženja navodi se i da su žrtve bile nezakonito zatvarane, fizički zlostavljane, a u pojedinim slučajevima i ubijane, nakon čega su njihova tijela bacana u rijeku Dravu.

Također se navodi da je jedna od skupina djelovala organizirano, uključujući tajnu grupu za otmice i likvidacije civila.

Obrazloženje suda

Visoki kazneni sud zaključio je da su prvostupanjski sudovi pravilno ocijenili sve okolnosti slučaja, uključujući težinu kaznenih djela, stupanj krivnje, broj žrtava te uloge pojedinih optuženika.

Kao olakotne okolnosti navedene su ranija neosuđivanost optuženika i njihove osobne prilike dok su kao otegotne istaknute težina djela, način počinjenja te motivi poput zastrašivanja i odmazde.

Sud je ocijenio da izrečene kazne ispunjavaju svrhu kažnjavanja te da će imati i preventivni učinak, uz jasnu poruku da ratni zločini ne zastarijevaju i neće ostati nekažnjeni.