Srbija ne krije oduševljenje: Ovo je povijesni korak u odnosima s SAD-om

Američki državni tajnik Marco Rubio otvorio je u petak u State Departmentu strateški dijalog SAD-a i Srbije čije izaslanstvo predvodi šef diplomacije Marko Đurić koji je trenutak ocijenio "povijesnim", objavila je Radio-televizija Srbije (RTS) pozivajući se na američku administraciju
"Ovo je važan uspjeh za našu zemlju. Nastavit ćemo voditi uravnoteženu vanjsku politiku, sada podržanu još jednim snažnim partnerstvom”, izjavio je Đurić uočio početka dijaloga novinarima beogradskih medija u Washingtonu.
Potpis dvaju memoranduma
On je početak strateškog dijaloga ocijenio kao "povijesni trenutak" u diplomatskim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država.
Najavio je da će, osim ceremonijalnog i formalnog otvaranja strateškog dijaloga, u petak biti potpisana i dva memoranduma - o suradnji u oblasti energetike koji će "otvoriti važne nove perspektive za energetsku sigurnost Srbije", te o razumijevanju i suradnji u obrazovanju i proširenju Fulbright stipendija, čime će se otvori dodatne šanse za srbijanske studente, akademsku zajednicu i znanstvenike.
”Ovdje želimo poslati jasnu poruku da je Srbija čvrst partner Sjedinjenih Država u očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu", istaknuo je Đurić, dodajući da je interes Beograda očuvati tu stabilnost.
Kako je uoči dijaloga iz State Departmenta rečeno za Radio Slobodnu Europu (RFE), "dijalog odražava novo doba odnosa dviju zemalja" i "znak je predanosti obje zemlje proširenju i produbljivanju partnerstva".
"Kroz dijalog, Sjedinjene Države i Srbija radit će na zajedničkim ciljevima, uključujući regionalni mir i stabilnost, proširenje poslovnih i obrazovnih veza i izgradnju prosperitetnije budućnosti", navodi se u odgovoru iz američke administracije za RFE.
Srbija je uoči dijaloga u sjedištu NASA-e u Washingtonu službeno pristupila svemirskom programu Artemis i time postala 69. nacija koja se, kako je objavio taj program, "pridružila velikoj zajednici posvećenoj mirnom, transparentnom i odgovornom istraživanju svemira".