Srbija ne krije oduševljenje: Ovo je povijesni korak u odnosima s SAD-om

"Ovo je važan uspjeh za našu zemlju. Nastavit ćemo voditi uravnoteženu vanjsku politiku, sada podržanu još jednim snažnim partnerstvom”, izjavio je Đurić uočio početka dijaloga novinarima beogradskih medija u Washingtonu.

Potpis dvaju memoranduma

On je početak strateškog dijaloga ocijenio kao "povijesni trenutak" u diplomatskim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država.

Najavio je da će, osim ceremonijalnog i formalnog otvaranja strateškog dijaloga, u petak biti potpisana i dva memoranduma - o suradnji u oblasti energetike koji će "otvoriti važne nove perspektive za energetsku sigurnost Srbije", te o razumijevanju i suradnji u obrazovanju i proširenju Fulbright stipendija, čime će se otvori dodatne šanse za srbijanske studente, akademsku zajednicu i znanstvenike.