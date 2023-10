Ministar sigurnosti Federacije BIH: Božinovićeve izjave su neozbiljne i populističke

Hrvatski ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kaže da je problem to što ima ljudi iz zemalja koji dolaze bez viza u BIH zrakoplovom postaju ilegalni migranti i odlaze u zemlje EU.

'Mislim da je to neozbiljna izjava. Mi veoma dobro znamo na koji način i kako dolaze određeni migranti. To su malo populističke izjave da bi na neki način skrenuo pažnju na sebe. To nije točno, mi te informacije nemamo i s njima ne raspolažemo', rekao je Isak.

Upitan znači li to da oni u BiH kontroliraju apsolutno sve one koji zrakoplovima dolaze iz tih zemalja za koje ministar kaže da su problematične, kaže da njihove agencije kontroliraju sve.