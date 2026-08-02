Policija otkrila detalj iz tragedije u kojoj je stradalo troje ljudi: Požar u kući je podmetnut

Dok se čekaju rezultati obdukcije triju tijela pronađenih u subotu ujutro u kući zahvaćenoj požarom u Svetom Križu Začretju, sve je više naznaka da je riječ o slučaju ubojstva i samoubojstva
"Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.
Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar.
Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti", objavila je PU krapinsko-zagorska.