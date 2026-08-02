sveti križ začretje

Policija otkrila detalj iz tragedije u kojoj je stradalo troje ljudi: Požar u kući je podmetnut

V. B.

02.08.2026 u 11:59

Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe
Sveti Križ Začetje: U požaru obiteljske kuće poginule tri osobe Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
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Dok se čekaju rezultati obdukcije triju tijela pronađenih u subotu ujutro u kući zahvaćenoj požarom u Svetom Križu Začretju, sve je više naznaka da je riječ o slučaju ubojstva i samoubojstva

"Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske kuće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.

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Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar.

Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti", objavila je PU krapinsko-zagorska.

Tragedija u Zagorju
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Tragedija u Zagorju Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Hajdinjak

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