Policija otkrila detalj iz tragedije u kojoj je stradalo troje ljudi: Požar u kući je podmetnut

"Prilikom očevida policijskih službenika i inspektorice za zaštitu od požara i eksplozija, a kojim je rukovodila dežurna zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Zagreba, na katu obiteljske k uće u Svetom Križu Začretje pronađena su mrtva tijela dvije maloljetne osobe te mrtvo tijelo 46-godišnjeg hrvatskog državljanina.

Također je utvrđeno kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar.

Mrtva tijela prevezena su u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu na obdukciju i utvrđivanja točnog uzroka smrti", objavila je PU krapinsko-zagorska.