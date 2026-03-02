Ministar rada o Bijelom štrajku u Splitu: 'To ne možemo učiniti preko noći'

Ružić je uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a poručio kako je još prošli tjedan razgovarao s predstavnicima Komore socijalnih radnika, kao i s predstavnicima sindikata zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, a novi razgovori bit će sutra s predsjednikom Komore. Dodao je da se čini sve kako bi na najbolji način i dugoročno otklonili probleme i smanjili administrativna opterećenja.

"To se, naravno, ne može učiniti preko noći, ali učinit ćemo zaista u roku koji će biti najkraći kako bismo dobili dugoročna rješenja i kako bi se naši zaposlenici mogli posvetiti svom stručnom poslu jer je to i za njihovo karijerno zadovoljstvo, ali i za zadovoljstvo samih korisnika najbolje i najmudrije", poručio je ministar.

Što se tiče broja zaposlenih u splitskom centru za socijalnu skrb i ima li ih dovoljno, Ružić je istaknuo da su na zadnjim natječajima popunili upražnjena mjesta i nastavljaju ih puniti. Rekao je i kako u komparaciji s ostalim centrima, u Splitu ne bilježe značajan nedostatak mjesta.