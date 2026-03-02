Ministar rada o Bijelom štrajku u Splitu: 'To ne možemo učiniti preko noći'

Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić poručio je u ponedjeljak vezano za bijeli štrajk koji su u ponedjeljak započeli zaposleni u splitskom Zavodu za socijalnu skrb da još od prošlog tjedna razgovara i razgovarat će i dalje sa svima u sustavu kako bi se pronašlo najbolje dugoročno rješenje.
Ružić je uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a poručio kako je još prošli tjedan razgovarao s predstavnicima Komore socijalnih radnika, kao i s predstavnicima sindikata zaposlenih u sustavu socijalne skrbi, a novi razgovori bit će sutra s predsjednikom Komore. Dodao je da se čini sve kako bi na najbolji način i dugoročno otklonili probleme i smanjili administrativna opterećenja.
"To se, naravno, ne može učiniti preko noći, ali učinit ćemo zaista u roku koji će biti najkraći kako bismo dobili dugoročna rješenja i kako bi se naši zaposlenici mogli posvetiti svom stručnom poslu jer je to i za njihovo karijerno zadovoljstvo, ali i za zadovoljstvo samih korisnika najbolje i najmudrije", poručio je ministar.
Što se tiče broja zaposlenih u splitskom centru za socijalnu skrb i ima li ih dovoljno, Ružić je istaknuo da su na zadnjim natječajima popunili upražnjena mjesta i nastavljaju ih puniti. Rekao je i kako u komparaciji s ostalim centrima, u Splitu ne bilježe značajan nedostatak mjesta.
Usporeni ritam
"Ono što trenutno zbog bijelog štrajka imamo jest usporen ritam rješavanja zaostalih predmeta, ali kod redovnih procedura niti u jednom obliku danas, na dan tzv. bijelog štrajka, nije bilo zapreka, nikakvih novih zaostataka niti zapinjanja u procedurama," rekao je ministar. Naglasio je i kako je u posljednjih godinu dana zaposleno gotovo tisuću ljudi u sustavu socijalne skrbi.
Ružića su novinari pitali i za Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava iz kojeg dolaze ozbiljne optužbe zaposlenih, ali i roditelja i korisnika. Odgovorio je kako je sve to shvatio najozbiljnije moguće i da je u stalnom kontaktu.
"Inspekcijski nadzor je u tijeku i očekujemo do kraja tjedna prispijeće tog nalaza i čim stigne i ja i nadležna tijela postupit će sukladno nalazu. Osobno sam naložio i dodatne postupke i analize samog objekta, ali i ostalih aspekata sigurnosti i dajem sve od sebe da ta djeca budu u što sigurnijem okružju i da se s njima postupa sukladno svim načelima dobre prakse", poručio je ministar.