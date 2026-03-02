Osigurano zemljište za novi osječki KBC: Nova bolnica kroz četiri do pet godina

Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić i ravnatelj osječkog KBC-a Krunoslav Šego potpisali su u ponedjeljak ugovor o darovanju 120.000 četvornih metara državnog zemljišta za izgradnju novog osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC).

Ugovor je potpisan na lokaciji izgradnje budućeg KBC-a, u Ulici 3. Gardijske brigade "Kune", pri čemu je Bačić istaknuo kako je vrijednost zemljišta 12 milijuna eura, ali značaj toga projekta daleko nadilazi tu svotu. To je strateški projekt za Osijek, Osječko-baranjsku županiju i Slavoniju, koji će dati novi zamah gospodarskom razvoju toga područja i podići kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga na razinu primjerenu 21. stoljeću, poručio je.

Šego je ocijenio kako je to značajan dan za sve Osječane i pacijente koji gravitiraju toj bolnici. Podsjeća da se osječki KBC na sadašnjoj lokaciji nalazi već 150 godina pa izgradnja novoga KBC-a nije nikakva megalomanija, nego nasušna potreba građana.

Na projektu se radi od 2017. godine Bačić je potpisao i ugovor o darovanju državnog zemljišta s Upravom tvrtke "Ekos" d.o.o. za izgradnju pretovarnih stanica, u sklopu realizacije projekta Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak. Taj će projekt pridonijeti kvalitetnijem gospodarenju otpadom, u skladu sa zakonskom regulativom i potrebama zaštite okoliša. Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak istaknula je kako se radi o dva najvažnija Vladina strateška projekta na području županije, čija ukupna vrijednost dosiže milijardu eura, od čega je samo izgradnja novoga KBC-a vrijedna više od 800 milijuna eura. Od 2017. godine trajali su priprema projektno-tehničke i studijske dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a nakon što Vlada donese potrebne odluke Tramišak vjeruje da se u roku četiri do pet godina može očekivati izgradnja i otvaranje novog KBC-a.