Ministar o par-nepar vožnji: 'To nije opcija'

Na pitanje vezano za prijevoznike i ima li njihovih garancija da neće podizati cijene za građane, Butković kaže: 'Ovo je peti puta da mi nastavljamo mjere, što se tiče prijevoznika. 0,16 centi u litri goriva, to je velika pomoć onima koji se bave prijevozom putnika. Naravno, oni to pozdravljaju. 8 milijuna eura na razini godine. Ja vjerujem da do povećanja cijena karata neće doći. Ne može vam nitko dati garancije 100 posto, ali ovo je veliki plus i njima', kaže ministar.

O mjerama i paketu pomoći građanima, Petra Buljan za Dnevnik Nove TV razgovarala je s potpredsjednikom Vlade Olegom Butkovićem u Novom Vinodolskom.

Veliki problem je plavi dizel. Tu je najveće poskupljenje, a najmanji prostor za manevar Vlade. Već se sada može čuti da će sjetva biti skuplja nego inače. Na pitanje boji li se da će se sve preliti na cijenu hrane, Butković kaže:

'Plavi dizel danas u Hrvatskoj nema trošarine i tu vlada nije imala veliki prostor, međutim paralelno s time smo uveli 28 milijuna eura pomoći poljoprivrednicima i ribarstvu i onima koji se bave akvakulturom. To su kompenzacijske mjere. Tu je sjetva koja je sada najveć trošak'.

Može li ovo dovesti do beskonačnog lanca poskupljenja? Evo što na to kaže ministar. 'Ne vjerujemo da će do toga doći, ovo su konkretne mjere, ponavljam, gorivo i eurodizel i super nisu na onim velikim razinama koje su bile 2022. i 2023. godine. Pratimo cijelu situaciju'.

Na pitanje hoće li cijelu ovu situaciju iskoristiti trgovci, Butković kaže da Vlada ima još instrumenata. 'Nije ovo kraj, pratimo situaciju'.

Izmjene zakona o PDV-u

Jedan od instrumentata je PDV.

'Ima još uvijek prostora i kad govorimo o trošarinama i kad govorimo o premijama. Još uvijek ima prostora, nadamo se da od toga neće doći, a ako bude trebalo, vlada ima dodatne instrumente. To je naravno i PDV. Tako da imamo još uvijek dosta prostora da reagiramo'.

U pripremi su izmjene zakona o PDV-u, kaže Butković.

Nagađa se i da će biti rezanja po ministarstvima kako bi se uštedilo.

'Ma nema tu dramaturgije, nema nekih velikih rezanja. Mi smo, ozbiljna vlada, pratimo situaciju. Ovo su veliki troškovi, ovi paketi mjera koje moramo nastaviti'.

Butković se dotakao turističke sezone, za koju kaže da je neizvjesna.

'Mi moramo biti svjesni toga da je još puno upitnika. Treba vidjeti kako će se kroz godinu puniti proračun. Tako da se svi moramo ponašati racionalno. Ali uvijek u ministarstvima svake godine ostane puno neutrošenih sredstava, tako da ako samo to uzmemo u obzir, neće trebati puno rezati. Neće biti otkazanih projekata i investicija', siguran je Butković.

Na nekim benzinskim crkama, već danas nema goriva, a čini se da je problem logistika. Slovenija je uvela vojsku koja pomaže u distribuciji i transportu goriva.