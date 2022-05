Ministar Malenica: Teza o ukidanju Ustavnoga suda jako je opasna. Hoćemo li sutra ukinuti Pučku pravobraniteljicu?

Posljednjih se dana u javnom prostoru otvorio niz pitanja iz resora pravosuđa. Imamo sustav kakav imamo i ja mislim da i dalje treba na ovakav način birati suce Ustavnoga suda. Samo bih naglasio da to nezadovoljstvo odlukama ne znači da sada trebamo ukinuti sve institucije. Hoćemo li sutra ukinuti Pučku pravobraniteljicu ili Povjerenika za informiranje zato što nekome ne odgovaraju odluke?

To su jako opasne teze, poručio je ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica u središnjem Dnevniku HTV-a.

O odluci Ustavnoga suda Ustavni sud je u ponedjeljak zaključio da referendumska pitanja iz dviju Mostovih inicijativa o ukidanju covid potvrda i stožerokracije nisu u skladu s Ustavom. Ta je odluka izazvala burne reakcije u Mostu koji je poručio da je Ustavni sud ''marioneta HDZ-a'', dok je predsjednik Milanović otišao korak dalje i ocijenio kako su suci Ustavnog suda ''napravili državni udar'' te da je taj sud svojom odlukom dokazao da ga treba ukinuti.

'Rekao bih da je to jako teška riječ - državni udar. Kada jedna institucija, a predsjednik Republike jeste institucija, koristi riječ - državni udar - i ide u smjeru druge institucije - Ustavnoga suda - mislim da je to preteška riječ. Podsjetio bih samo da je predsjednik Republike emotivno vezan za temu koja je bila predmet referendumskih inicijativa jer je i on čitavo vrijeme problematizirao donošenje odluka Hrvatskoga sabora po pitanju epidemije, odnosno pandemije. A zapravo je Ustavni sud sada samo slijedio odluke koje je donosio i potvrdio da je ova referendumska inicijativa, odnosno prvo pitanje - nema nikakvoga smisla', rekao je Malenica.