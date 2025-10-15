Ministar demografije: Sve se više ljudi vraća, ovo je glavni okidač

'Vjerujem da smo u prvoj godini uspjeli upaliti malo svjetlo nade jer se događa trend povratka iseljenika i potomaka', rekao je ministar.

Istaknuo je važnost zajedničkog djelovanja svih razina - lokalne, županijske i nacionalne, kako bi se promijenili negativni trendovi.

'Ovo ministarstvo i Vlada uhvatili su se u koštac s najvrućom temom nakon Domovinskog rata - demografijom. Uz nju je usko vezano i useljeništvo, odnosno povratničko-iseljenička priča', rekao je Šipić za HRT.

Ministar je poručio kako su demografski izazovi jedna od najozbiljnijih tema današnjice te naglasio da se Hrvatska uhvatila u koštac s tim problemom.

Proceduralne prepreke i administracija – glavni izazovi

Ministar je rekao kako je razgovarao s mnogim povratnicima. Jedna od glavnih prepreka na koju su upozorili su - administrativne barijere.

'Trebalo bi otklanjati proceduralne zapreke i prepreke', dodao je.

Okidač za povratak - sigurnost u Hrvatskoj

Izjavio je kako je najveći okidač za povratak upravo opća sigurnost koja se stvara u Hrvatskoj.

'Puno toga se promijenilo u EU-u. Od opće sigurnosti, nesretnih ratova i prijetnji za život do ekonomskih situacija gdje znamo da danas dostatne plaće u Njemačkoj, Irskoj, Švedskoj, a osobito u Južnoj Americi ili Australiji, nisu više jedini mamac koji je naše ljude odvlačio van. Puno toga sada se okreće u našu korist, ali u prvom redu govorimo o sigurnost', naglasio je.

Ističe kako je glavni cilj zaustavljanje negativnih trendova.

Mjere za depopulirana područja

Ministar je najavio i novi program poticaja za depopulirana područja, vrijedan 30 milijuna eura.

'Jedan u nizu naših prijedloga koje je Vlada prihvatila je mjera preko HAMAG-BICRO-a za najugroženija područja - Dalmatinsku zagoru, Liku i Slavoniju. Mjere su usmjerene na ostanak ljudi, poticanje preseljenja iz većih gradova i oživljavanje tih krajeva, te povratak', rekao je Šipić.

Dodao je kako život u velikim gradovima nije nužno lakši ni kvalitetniji te da je cilj stvoriti uvjete za bolji život u manjim sredinama.

'Idemo u tri pravca - potpora, može se doći do 150 tisuća eura zajma, od toga čak polovina zajma nije kreditiranje kamate, nego praktički oprost dijela te glavnice do 75 tisuća eura. Ide se u pravcu otvaranja radnih mjesta, preseljenja i olakšavanja života našim ljudima koji žele ostati i koji se žele unutar domovine kretati, ali jednako tako koji se žele vratiti. To je jedna mjera koja je vrlo dobro pozdravljena', rekao je i dodao kako će sutra biti prva objava na portalu HAMAG-BICRO-a.

Više se ljudi vraća u Hrvatsku nego što odlazi

Za kraj je potvrdio trend da se više ljudi vraća u Hrvatsku nego što odlazi.

'Suzbija se jaz koji je bio primjetan u više odlazaka nego povrataka, a sada imamo trend da se više ljudi vraća', potvrdio je.

Dodao je kako se ljudi vraćaju iz raznih dijelova svijeta - Južne Amerike, Novog Zelanda, Njemačke, Australije, Austrije...

'Naša je namjera zaustavljanje negativnih trendova na svim razinama, a to možemo učiniti sinergijski, sa svim resorima i lokalnim samoupravama, ali i s potporom ljudi s terena. Nisu samo važne pronatalitetne politike s razine Vlade, nego je bitno i stvaranje klime, ozračja za obitelj, za ugodan život i bogatstvo života u obitelji rađenjem djece', zaključio je ministar Šipić.