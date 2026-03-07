DUBROVAČKI GRADONAČELNIK

Franković nezadovoljan: 'Pooštrit ćemo kazne za probijanje rokova u postupcima javne nabave'

L. Š. / Hina

07.03.2026 u 08:20

Mato Franković
Mato Franković Izvor: Pixsell / Autor: Grgo Jelavic/PIXSELL
Dubrovački gradonačelnik Mato Franković nezadovoljan je zbog kašnjenja dijela infrastrukturnih projekata na gradskom području pa je najavio da će u idućim postupcima javne nabave pooštriti kazne za probijanje rokova

Franković navodi pozitivne primjere asfaltiranja dviju najvažnijih gradskih prometnica, Ulice Andrije Hebranga i Puta Iva Vojnovića, gdje je posao odrađen u roku i bez gužvi, ali, upozorava, izvođač asfaltiranja Ulice kralja Tomislava snosit će odgovornost zbog probijenih rokova.

Potvrdilo se da smo bili u pravu, a ne DKOM

Taj izvođač je, doduše, imao problem na koji nije mogao utjecati, s isporukom bitumena za asfaltnu bazu, koja se potom pokvarila, ali da je u početku sve brzo odradio ne bi se uopće našao u toj situaciji, kaže Franković. Zbog toga će, najavio je, u postupku javne nabave za Ulicu dubrovačkih branitelja među uvjete staviti oštrije penale.

U sklopu Aglomeracije Dubrovnik šest od osam projekata odvija se savršeno, a imamo problem s tvrtkom PGP na preostala dva, na području Rijeke dubrovačke, Kantafiga i Gruža, kaže.

Tu tvrtku Vodovod dvaput nije htio izabrati kao izvođača zbog nedovoljnih kvalifikacija, ali je oba puta Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) srušila tu odluku. A gradonačelnici Hvara i Starigrada upozorili su ga da su kod njih stvorili ogromne probleme.

'I što smo na kraju dobili? Neorganiziranost, nedovoljan broj radnika, nekvalitetan pristup gradilištu. Potvrdilo se da smo bili u pravu, a ne DKOM, ali tamo nitko neće odgovarati', ogorčen je Franković. Požalio se i na manjak interesa građevinskih tvrtki, čak i kad je riječ o vrjednijim projektima. Nitko se nije javio na pet milijuna eura vrijedan projekt cjevovoda Vrbica-Zaton.

Izvođače je sve teže pronaći, a kad ih pronađete, kašnjenja su više pravilo nego iznimka, ustvrdio je Franković.

Najavljuje da će se radovi protegnuti i na turističku sezonu. 'Ako želimo imati dobru infrastrukturu moramo raditi i u sezoni. Radimo oborinsku odvodnju na tri ključna mjesta u gradu, a za to nam nisu dovoljna dva i pol mjeseca izvan sezone', kaže.

Zbog nekih radova žale se i dubrovački ugostitelji. U tijeku je sanacija Trga Marina Držića ispred katedrale, a meni stiže pismo ugostitelja da zašto to nismo počeli raditi u listopadu. Zato što tada nismo bili spremni, ne znam hoće li to utjecati njima na sezonu, ali grad je važniji od toga, poručio je Franković.

Predsjednik Društva građevinskih inženjera Dubrovnika i član Hrvatskog saveza građevinskih inženjera Mario Obuljen smatra da poštovanje rokova gradnje nije samo pitanje izvođača, već ovisi o više sudionika. Prema Zakonu o gradnji, u realizaciji sudjeluju investitor, voditelj projekta, projektant, nadzor i izvođač, a uspjeh projekta ovisi upravo o ravnoteži i njihovoj suradnji, podsjeća Obuljen.

U javnosti se stvara percepcija da je svako kašnjenje radova prvenstveno posljedica neodgovornosti izvođača, ali praksa pokazuje da na dinamiku radova utječe niz čimbenika koji su često izvan izravne kontrole izvođača - od vremenskih uvjeta do nedostataka u projektu i troškovnicima, ističe.

Također, tijekom izvođenja radova mogu se pojaviti okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti u fazi projektiranja - nepoznate instalacije u podzemlju, složeniji geotehnički uvjeti ili dodatni konstruktivni zahvati potrebni za sigurnu izvedbu radova.

'Dodatnu složenost predstavljaju arheološki nadzor i konzervatorski uvjeti. Arheološki nalazi ili konzervatorske smjernice mogu privremeno zaustaviti radove dok se ne provedu istraživanja i ne donesu stručne upute za nastavak gradnje', kaže Obuljen.

Dubrovnik je izrazito turistička destinacija pa se velik dio radova planira izvan sezone, kako bi se smanjio utjecaj na promet i svakodnevni život građana i gostiju. To često znači da se kompleksni zahvati moraju realizirati u relativno kratkom vremenskom razdoblju, ponekad i u nepovoljnijim vremenskim uvjetima.

Povećanje kazni nije rješenje

Stoga Obuljen smatra da povećanje kazni nije rješenje. 'Penali su standardni instrument u građevinskim ugovorima i imaju funkciju osiguravanja discipline. Međutim, bez sagledavanja svih okolnosti povećavanje kazni može dovesti do povećanja rizika za izvođače, a time i do poskupljenja radova“, upozorava.

Izvođači se ne javljaju na neke natječaje jer procijenjena vrijednost radova ne prati realne tržišne cijene ili su rokovi teško ostvarivi ili tehnički uvjeti nisu u potpunosti usklađeni s projektnom dokumentacijom.

Zato ključ uspješne realizacije projekata nije samo u penalima i rokovima, nego i u kvalitetnoj projektnoj dokumentaciji, izvedbenim projektima i stalnoj komunikaciji između investitora, projektanta, nadzora i izvođača. 'Dubrovnik nije samo grad u kojem se gradi infrastruktura - ovdje se istovremeno gradi i čuva povijest', naglašava Obuljen.

