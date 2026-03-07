Iransko veleposlanstvo u Zagrebu reagiralo na Korenove izjave

Koren je nakon toga pozvan na razgovor na Pantovčak gdje je upozoren na 'neprihvatljive i štetne' izjave koje 'uznemiravaju javnost i nanose štetu Hrvatskoj'.

Izraelski veleposlanik Gary Koren u petak je pozvao 'na prekid diplomatskih odnosa s Iranom' te na provjeru osoblja iranskog veleposlanstva, navodeći da bi 'u njemu moglo biti pripadnika Revolucionarne garde sa zadatkom prikupljanja obavještajnih podataka i potpore terorizmu'.

'Neodgovorne i neprofesionalne primjedbe izraelskog veleposlanika u Hrvatskoj naišle su na reakciju hrvatskih vlasti i javnosti', navodi se u izjavi iranskog veleposlanstva koju prenosi televizija N1.

'Između Teherana i Zagreba postoje dobri odnosi uzajamnog poštovanja koji postoje od ranih dana hrvatske neovisnosti i traju više od tri desetljeća. Diplomati obje zemlje, u okviru načela Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, oduvijek su radili na promicanju bilateralnih odnosa između dviju vlada u svim područjima te na upoznavanju ova dva naroda sa zajedničkim korijenima i olakšavanju odnosa među njihovim narodima', naglašava se u izjavi.

'Iran je svojom podrškom tijekom i nakon Domovinskog rata pokazao da oduvijek želi neovisnost, sigurnost i napredak Hrvatske, a isto tako i narod i vlada Hrvatske oduvijek su imali istu želju za iranski narod', zaključuje se u izjavi, prenosi N1.