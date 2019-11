Ministar Aladrović nakon propalih pregovora: Ovo je konačna ponuda Vlade

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović nakon razgovora s čelnicima sindikata obrazovanja u rekao je da je ponuda koja je predana sindikatima konačna ponuda Vlade

'Stavili smo na papir sve što smo komunicirali do sada i predali sindikatima. Sindikati nisu bili uvjereni da će se plaće povećati do 30.06., pa smo dodali primjerak sporazuma koji bi odmah stupio na snagu i koji bi potpisali s odgodnim trajanjem. Pokazali smo obvezu. Pregovaramo kroz temeljni kolektivni ugovor povećanje plaća za 6 posto i jasno smo pokazali brojke i podatke - što od početka našeg mandata to nosi za prosječne plaće profesora i učitelja. Uz prihvaćanje ovakve ponude govorimo o 1300 i 1600 kuna povećanja. Jasno smo to prikazali u primjerku sporazuma i pokazali obvezu da ćemo kroz 2 posto i 6 posto na plaće podići osnovicu svim profesorima i učiteljima u osnovnim i srednjim školama.