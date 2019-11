Dan odluke: Sindikati stigli na pregovore, hoće li pasti dogovor i okončati se štrajk?

Čelnici sindikata obrazovanja stigli su u Ministarstvo rada na moguću finalnu rundu pregovora s Vladom.

'Očekujemo da se konačno otvore ili nastave pravi pregovori. Ukoliko Vlada misli imati konačnu odluku, 'take it or leave it', onda nas nisu trebali zvati, mogli su jučer do 16 sati poslati stav pa bismo ga dali na referendu. Očekujemo pregovore, što će biti i kako, ne možemo znati', kazao je čelnik Nezavisnog sindikata zaposlenih u Srednjim školama Hrvatske Branimir Mihalinec.