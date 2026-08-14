Milijunima Britanaca zazvonio alarm na mobitelima: 'Ozbiljna je opasnost od požara, zemlja je poput kutije šibica'

Milijunima ljudi diljem Engleske i Walesa u petak oko 19 sati oglasio se alarm na mobitelima uz upozorenje britanske vlade zbog iznimno velike opasnosti od požara, navodi Guardian.

'Postoji ozbiljan rizik od požara diljem zemlje', glasila je poruka koja je stigla građanima.

Zamjenica premijera Louise Haigh kazala je da je riječ o dosad najopsežnijem korištenju britanskog sustava hitnog upozoravanja zbog aktivnog izvanrednog događaja.

Građane se poziva da ne pale roštilje, logorske vatre, vatromet niti bilo što drugo što bi moglo izazvati požar. Ako primijete vatru, trebaju odmah nazvati broj 999.