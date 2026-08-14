Milijunima Britanaca zazvonio alarm na mobitelima: 'Ozbiljna je opasnost od požara, zemlja je poput kutije šibica'

Milijuni stanovnika Engleske i Walesa primili su u petak navečer hitno upozorenje na mobitele zbog ozbiljne opasnosti od šumskih i drugih požara. Vlasti pozivaju građane da ne pale roštilje, logorske vatre ni vatromet, dok je vojska raspoređena kao pomoć iscrpljenim hitnim službama
Milijunima ljudi diljem Engleske i Walesa u petak oko 19 sati oglasio se alarm na mobitelima uz upozorenje britanske vlade zbog iznimno velike opasnosti od požara, navodi Guardian.
'Postoji ozbiljan rizik od požara diljem zemlje', glasila je poruka koja je stigla građanima.
Zamjenica premijera Louise Haigh kazala je da je riječ o dosad najopsežnijem korištenju britanskog sustava hitnog upozoravanja zbog aktivnog izvanrednog događaja.
Građane se poziva da ne pale roštilje, logorske vatre, vatromet niti bilo što drugo što bi moglo izazvati požar. Ako primijete vatru, trebaju odmah nazvati broj 999.
'Britanija je trenutačno poput kutije šibica'
Britanski premijer upozorio je da je zemlja trenutačno 'poput kutije šibica' te da stanovništvo očekuje 'težak vikend'.
Vlada je zbog toga odmah uvela i privremenu zabranu prodaje jednokratnih roštilja. Zabrana će ostati na snazi sve dok rizik od požara bude visok.
Posebno teško stanje zabilježeno je u Stourbridgeu u West Midlandsu, gdje su u požarima uništene kuće, a bilo je i ozlijeđenih.
Na teren poslana vojska
Situacija je ozbiljna i u južnom Walesu, gdje je vojska pozvana u pomoć preopterećenim hitnim službama. Raspoređeno je oko 100 pripadnika vojske, a još toliko trebalo bi im se pridružiti. Njihov je zadatak distribucija vode i pružanje logističke potpore.
Engleska i Wales ove godine bilježe rekordnu sezonu požara. Broj požara već je premašio 1.017, koliko ih je evidentirano tijekom cijele 2025. godine.
Vatrogasne službe samo su u razdoblju od 24 sata od četvrtka proglasile čak 11 velikih izvanrednih događaja.
'Ovo odražava ozbiljnost s kojom Vlada djeluje kako bi zaštitila ljude i imovinu', poručila je Haigh, pozvavši građane da tijekom ekstremne vrućine učine sve kako ne bi izazvali nove požare.