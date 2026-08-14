Tijelo pronađeno kod Omiša pripada nestaloj djevojci za kojom se cijeli dan tragalo?

Iako služene potvrde policije i ŽDO-a neće i ne može biti dok ne budu poznati rezultati obdukcije i analize DNK, mrtvo tijelo pronađeno tijekom petka na podrtučju Stanića gdje je u četvrtak navečer bjesnila vatrena stihija najvjerojatnije je tijelo 34-godišnje državljanke BiH Dragane Antešević, navodi Slobodna Dalmacija
Na tu mogućnost upućuje i činjenica da osim njenog, policiji nije prijavljen nestanak bilo koje druge osobe s tog područja, neslužbeno iz krugova bliskih istrazi doznaje novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Urukalo.
Drugo što bi moglo ukazivati na tragičan kraj mlade žene rodom iz BiH, s prijavljenim boravištem u Stanićima kraj Omiša, jest i to da je pronađena nedaleko od područja gdje se zatekla u autombilu sa još dvije ženske osobe, očito u bijegu od vatrenog užasa.
Prema neslužbenim informacijama, tri mlade djevojke pokušavale su automobilom pobjeći pred vatrenom stihijom. U jednom trenutku našle su se u vatrenom okruženju te su pokušale izaći iz vozila i spasiti se. Nažalost, jedna od njih nije uspjela. Njezino tijelo pronađeno je oko 13.30 sati na požarištu, u blizini mjesta na kojem su se djevojke našle okružene vatrom.
Druge dvije djevojke preživjele su, ali su ozlijeđene. Jedna je, prema posljednjim neslužbenim informacijama, zadobila teške ozljede i nalazi se na respiratoru. Druga djevojka prošla je s lakšim ozljedama.