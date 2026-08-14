tužni epilog

Tijelo pronađeno kod Omiša pripada nestaloj djevojci za kojom se cijeli dan tragalo?

M. Šu.

14.08.2026 u 21:48

Mjesto na kojem je pronađeno mrtvo tijelo
Mjesto na kojem je pronađeno mrtvo tijelo Izvor: Cropix / Autor: Josko Ponos
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Iako služene potvrde policije i ŽDO-a neće i ne može biti dok ne budu poznati rezultati obdukcije i analize DNK, mrtvo tijelo pronađeno tijekom petka na podrtučju Stanića gdje je u četvrtak navečer bjesnila vatrena stihija najvjerojatnije je tijelo 34-godišnje državljanke BiH Dragane Antešević, navodi Slobodna Dalmacija

Na tu mogućnost upućuje i činjenica da osim njenog, policiji nije prijavljen nestanak bilo koje druge osobe s tog područja, neslužbeno iz krugova bliskih istrazi doznaje novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Urukalo.

Drugo što bi moglo ukazivati na tragičan kraj mlade žene rodom iz BiH, s prijavljenim boravištem u Stanićima kraj Omiša, jest i to da je pronađena nedaleko od područja gdje se zatekla u autombilu sa još dvije ženske osobe, očito u bijegu od vatrenog užasa.

vezane vijesti

Prema neslužbenim informacijama, tri mlade djevojke pokušavale su automobilom pobjeći pred vatrenom stihijom. U jednom trenutku našle su se u vatrenom okruženju te su pokušale izaći iz vozila i spasiti se. Nažalost, jedna od njih nije uspjela. Njezino tijelo pronađeno je oko 13.30 sati na požarištu, u blizini mjesta na kojem su se djevojke našle okružene vatrom.

Druge dvije djevojke preživjele su, ali su ozlijeđene. Jedna je, prema posljednjim neslužbenim informacijama, zadobila teške ozljede i nalazi se na respiratoru. Druga djevojka prošla je s lakšim ozljedama.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VELIKI POŽAR

VELIKI POŽAR

Plenković u Omišu: Najvažnije je da se ozlijeđeni oporave
PANIKA

PANIKA

VIDEO Dramatična snimka: Automobilom u plamenu bježali pred požarom
BILA JE U AUTOMOBILU

BILA JE U AUTOMOBILU

Stranjkinja nestala tijekom velikog požara kod Omiša, ne javlja se na mobitel: HGSS je traži

najpopularnije

Još vijesti