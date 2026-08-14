Tijelo pronađeno kod Omiša pripada nestaloj djevojci za kojom se cijeli dan tragalo?

Na tu mogućnost upućuje i činjenica da osim njenog, policiji nije prijavljen nestanak bilo koje druge osobe s tog područja, neslužbeno iz krugova bliskih istrazi doznaje novinar Slobodne Dalmacije Vladimir Urukalo.

Drugo što bi moglo ukazivati na tragičan kraj mlade žene rodom iz BiH, s prijavljenim boravištem u Stanićima kraj Omiša, jest i to da je pronađena nedaleko od područja gdje se zatekla u autombilu sa još dvije ženske osobe, očito u bijegu od vatrenog užasa.