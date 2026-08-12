Ministar 'sjekirom' skresao broj zahtjeva za azil: 'Prije bi me odmah proglasili rasistom'

Švedska je posljednjih godina drastično smanjila broj tražitelja azila, a ministar za migracije Johan Forssell tvrdi da bi sličnim putem mogla krenuti i Velika Britanija kako bi zaustavila ilegalne prelaske La Manchea – i to bez napuštanja Europske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP)

Ove godine Švedska očekuje oko 4200 zahtjeva za azil, najmanje od 1984. Otkako je 2022. na vlast došla desna koalicijska vlada, broj deportacija porastao je za 60 posto, dok je broj zahtjeva za azil pao za 75 posto. Forssell za The Telegraph kaže da su tome pridonijeli smanjenje socijalnih naknada migrantima, deportacije počinitelja kaznenih djela i obveza tražitelja azila da borave u prihvatnim centrima. ‘Ako dođete u Švedsku, morate naučiti švedski, pronaći posao i ne smijete činiti kaznena djela. To nije ekstreman stav, zar ne?’ rekao je.

Prema njegovim riječima, krijumčarski brodovi i deseci tisuća migranata koji su prošlog tjedna pokušali ući u španjolsku enklavu Ceutu upozorenje su da migracijska kriza nije završila. ‘Danas ima mnogo ljevičara koji govore da je migracijska kriza završila. Situacija u Ujedinjenom Kraljevstvu svima je pokazala da su migracije i dalje vrlo eksplozivna tema i da kriza nije gotova. Istu je lekciju Europa prošlog vikenda dobila u Španjolskoj. Moramo osigurati svoje granice.’ Od 162.000 zahtjeva do najnižih brojki u 40 godina Tijekom europske migrantske krize 2015. Švedska je u samo jednoj godini primila više od 162.000 zahtjeva za azil, što je bila najviša stopa po stanovniku u Europskoj uniji. Vlada je 2024. izvijestila o neto iseljavanju – prvi put u više od pola stoljeća zemlju je napustilo više ljudi nego što se u nju doselilo. Forssell tvrdi da je moguće smanjiti ilegalnu imigraciju i povećati broj deportacija bez izlaska iz Europske konvencije o ljudskim pravima, ali smatra da je Konvenciju potrebno reformirati. ‘Potpuno smo predani tome da sve radimo u skladu s pravilima. No vidjeli smo slučajeve, posebno kada je riječ o počiniteljima kaznenih djela, u kojima su te konvencije štitile njih, kriminalce, umjesto žrtava kaznenih djela. To ne može ostati tako’, rekao je. Prijetnje britanskih konzervativaca i stranke Reform UK izlaskom iz Vijeća Europe i napuštanjem nadležnosti suda u Strasbourgu opisao je kao ‘posljedicu sustava koji je radio u korist kriminalaca, a ne njihovih žrtava’. ‘To što kriminalac kaže: “Ne želim se vratiti kući” nije razlog da i dalje ostane u zemlji’, rekao je Forssell, dodajući da je EKLJP ‘potpuno zastario’.