Ministar 'sjekirom' skresao broj zahtjeva za azil: 'Prije bi me odmah proglasili rasistom'

Švedska je posljednjih godina drastično smanjila broj tražitelja azila, a ministar za migracije Johan Forssell tvrdi da bi sličnim putem mogla krenuti i Velika Britanija kako bi zaustavila ilegalne prelaske La Manchea – i to bez napuštanja Europske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP)
Ove godine Švedska očekuje oko 4200 zahtjeva za azil, najmanje od 1984. Otkako je 2022. na vlast došla desna koalicijska vlada, broj deportacija porastao je za 60 posto, dok je broj zahtjeva za azil pao za 75 posto.
Forssell za The Telegraph kaže da su tome pridonijeli smanjenje socijalnih naknada migrantima, deportacije počinitelja kaznenih djela i obveza tražitelja azila da borave u prihvatnim centrima. ‘Ako dođete u Švedsku, morate naučiti švedski, pronaći posao i ne smijete činiti kaznena djela. To nije ekstreman stav, zar ne?’ rekao je.
Prema njegovim riječima, krijumčarski brodovi i deseci tisuća migranata koji su prošlog tjedna pokušali ući u španjolsku enklavu Ceutu upozorenje su da migracijska kriza nije završila.
‘Danas ima mnogo ljevičara koji govore da je migracijska kriza završila. Situacija u Ujedinjenom Kraljevstvu svima je pokazala da su migracije i dalje vrlo eksplozivna tema i da kriza nije gotova. Istu je lekciju Europa prošlog vikenda dobila u Španjolskoj. Moramo osigurati svoje granice.’
Od 162.000 zahtjeva do najnižih brojki u 40 godina
Tijekom europske migrantske krize 2015. Švedska je u samo jednoj godini primila više od 162.000 zahtjeva za azil, što je bila najviša stopa po stanovniku u Europskoj uniji. Vlada je 2024. izvijestila o neto iseljavanju – prvi put u više od pola stoljeća zemlju je napustilo više ljudi nego što se u nju doselilo.
Forssell tvrdi da je moguće smanjiti ilegalnu imigraciju i povećati broj deportacija bez izlaska iz Europske konvencije o ljudskim pravima, ali smatra da je Konvenciju potrebno reformirati.
‘Potpuno smo predani tome da sve radimo u skladu s pravilima. No vidjeli smo slučajeve, posebno kada je riječ o počiniteljima kaznenih djela, u kojima su te konvencije štitile njih, kriminalce, umjesto žrtava kaznenih djela. To ne može ostati tako’, rekao je.
Prijetnje britanskih konzervativaca i stranke Reform UK izlaskom iz Vijeća Europe i napuštanjem nadležnosti suda u Strasbourgu opisao je kao ‘posljedicu sustava koji je radio u korist kriminalaca, a ne njihovih žrtava’.
‘To što kriminalac kaže: “Ne želim se vratiti kući” nije razlog da i dalje ostane u zemlji’, rekao je Forssell, dodajući da je EKLJP ‘potpuno zastario’.
Inicijativa za reformu Konvencije
Švedska sudjeluje u inicijativi za reformu Konvencije, koju podupire i vlada britanskog premijera Keira Starmera. Stockholm podržava i nastojanja EU-a da se izvan Unije uspostave centri za osobe kojima je zahtjev za azil odbijen, po uzoru na model koji je svojedobno uključivao Ruandu.
‘Moguće je smanjiti migracije povezane s azilom, učiniti to u kratkom roku i pritom u potpunosti poštovati međunarodno pravo i ljudska prava’, rekao je Forssell. ‘Ne postoji jedno čarobno rješenje. Mi smo pregledali svaki dio zakonodavstva i nastojali ga učiniti strogim i čvrstim.’
Forssell kaže da potencijalni migranti danas znaju što ih čeka u Švedskoj. ‘Ako dođete u Švedsku, znate da više neće biti naknada za ljude koji ne žele učiti švedski ili pronaći posao. Znate i da morate podnijeti zahtjev za azil, a ako počinite kazneno djelo, pobrinut ćemo se da budete deportirani.’
‘Danas vrlo jasno kažemo da se morate vratiti kući ako je takva odluka donesena. Ako je odluka takva, morate je poštovati. Više neće biti naknada. Ne možete se više slobodno kretati Švedskom. Ne možete raditi.’
Prema novim pravilima, svi tražitelji azila moraju boraviti u prihvatnim centrima kojima upravlja država, umjesto u privatnom smještaju. Ako im zahtjev bude odbijen, premještaju se u strože centre za zadržavanje.
Zakoni su izmijenjeni i kako bi vlasti u zračnim lukama mogle pregledavati mobilne telefone migranata u potrazi za digitalnim dokazima o uništenim dokumentima. Vlada je također otežala stjecanje državljanstva i pooštrila pravila o spajanju obitelji, dok je deportiranje počinitelja kaznenih djela olakšano.
Izbjeglice kojima je odobrena zaštita više ne dobivaju automatski stalni boravak. Njihov se status umjesto toga preispituje svake tri godine.
Migracije uoči izbora
Švedsku u rujnu očekuju izbori, a ankete pokazuju da vode oporbeni Socijaldemokrati, ispred Švedskih demokrata i Umjerene stranke.
Govoreći iz predizbornog autobusa, Forssell je branio suradnju sa Švedskim demokratima. ‘Možemo surađivati s njima, a da pritom ne činimo ništa ekstremno. Za njih je glasao vrlo velik broj ljudi. Oni nisu rasisti, pa mislim da je važno poštovati demokraciju i slušati ih.’
Tvrdi da bi Švedski demokrati već bili na vlasti da tradicionalne stranke prije 15 godina nisu počele mijenjati politiku ‘otvorenih granica’. ‘Godinama je u Švedskoj bilo gotovo nemoguće reći da migracije treba držati pod kontrolom, a da vas odmah ne proglase rasistom’, rekao je Forssell, dodajući da vlada istodobno radi na povećanju useljavanja visokokvalificiranih radnika.
‘Uvjeren sam da prosječan čovjek na ulici u Švedskoj smatra da smo napravili vrlo dobar posao kada je riječ o migracijama. To više nije goruća tema kakva je bila prije četiri godine. Napravili smo ono što smo rekli da ćemo napraviti.’