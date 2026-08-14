Stigle dobre vijesti: Svi su požari pod kontrolom vatrogasaca

Situacija na požarištima je stabilna, svi požari su pod kontrolom vatrogasaca: i onaj na Pelješcu, i kod Trogira, a i požar koji je popodne izbio na području Ninskih Stanova kod Zadra također je stavljen pod kontrolu, rekao je u petak navečer glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Požar kod Zadra trebao bi u večernjim satima biti i lokaliziran, a što se tiče požara u Omišu više nema otvorene vatre a i vrlo je malo izdimljavanja, kazao je Tucaković za Dnevnik Nove tv u Omišu. Vatrogasci su raspoređeni po cijelom terenu, na svim požarištima oni će ostati dežurati cijele noći kako se požar ne bi ponovio. S obzirom na izuzetno napornu proteklu noć i dan za vatrogasce, Tucaković je rekao da su tijekom jutra preraspodijelili snage, a jedan dio otpustili.

Požar kod Zadra Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic







+35 Požar kod Zadra Izvor: Cropix / Autor: Jure Miskovic

Od snaga koje su došle sa kontinenta - iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije - dvije su ekipe išle na područje Pelješca, dvije na područje Omiša, a zagrebačka vatrogasna zajednica je ostala na Vučevici kao rezerva koja se u svakom trenutku može uključiti. Govoreći o tome koliko je u proteklih 24 sata bilo uključeno vatrogasnih snaga, Tucaković je rekao da su u Zadru gasila tri kanadera, jedan Air tractor, a od zemaljskih snaga 60 vatrogasaca s 18 vozila.

Apokalipsa kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







+171 Apokalipsa kod Omiša Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL