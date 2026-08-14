Stigle dobre vijesti: Svi su požari pod kontrolom vatrogasaca

Situacija na požarištima je stabilna, svi požari su pod kontrolom vatrogasaca: i onaj na Pelješcu, i kod Trogira, a i požar koji je popodne izbio na području Ninskih Stanova kod Zadra također je stavljen pod kontrolu, rekao je u petak navečer glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
Požar kod Zadra trebao bi u večernjim satima biti i lokaliziran, a što se tiče požara u Omišu više nema otvorene vatre a i vrlo je malo izdimljavanja, kazao je Tucaković za Dnevnik Nove tv u Omišu.
Vatrogasci su raspoređeni po cijelom terenu, na svim požarištima oni će ostati dežurati cijele noći kako se požar ne bi ponovio.
S obzirom na izuzetno napornu proteklu noć i dan za vatrogasce, Tucaković je rekao da su tijekom jutra preraspodijelili snage, a jedan dio otpustili.
Od snaga koje su došle sa kontinenta - iz Bjelovarsko-bilogorske, Koprivničko-križevačke, Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije - dvije su ekipe išle na područje Pelješca, dvije na područje Omiša, a zagrebačka vatrogasna zajednica je ostala na Vučevici kao rezerva koja se u svakom trenutku može uključiti.
Govoreći o tome koliko je u proteklih 24 sata bilo uključeno vatrogasnih snaga, Tucaković je rekao da su u Zadru gasila tri kanadera, jedan Air tractor, a od zemaljskih snaga 60 vatrogasaca s 18 vozila.
Na području Pelješca je 253 vatrogasca gasilo požar i 73 vozila
Ovdje u Omišu je bilo preko 120 vatrogasaca samo ujutro koji su gasili požar, a tijekom noći ih je bilo preko 200.
Dakle, radi se o jednom velikom vatrogasnom srcu koje se i danas pokazali. U suradnji s građanima, policijom i drugim žurnim službama pokazali su koliko vole svoj posao, rekao je vatrogasni zapovjednik dodavši da se ne smiju opustiti. Moramo biti oprezni i reagirati na svaki dim, rekao je.
Kazao je kako se u ovom trenutku ne može govoriti o uzrocima požara, već treba pričekati da policija izvrši očevide i odradi svoj posao.
"Možemo sumnjati da je bio podmetnut, ali očevid će pokazati je li to ili nešto drugo. Međutim ovdje nije bilo grmljavinskog nevremena, nije bilo žica...vidjet ćemo, očevid će pokazati svoje", rekao je Tucaković.