Britanski premijer najavio manja davanja za pubove

Novi britanski premijer Andy Burnham u četvrtak je rekao da će od travnja smanjiti lokalna davanja pivnica, klubova i koncertnih prostora za 20 posto, što je njegova treća najava u tri dana o mjerama koje bi trebale pomoći kućanstvima i poduzećima
Otkako je preuzeo dužnost u ponedjeljak, Burnham je također rekao da će ukloniti porez na računima za električnu energiju te ograničiti cijene autobusnih karata u želji da pokaže da može postupati odlučnije od svog prethodnika Keira Starmera, piše Reuters.
"Ova vlada će podržati poduzeća koja ljudi žele vidjeti u svojim zajednicama", rekao je Burnham, bivši čelnik područja Greater Manchester.
Pesimizam u gospodarstvu
Ministar financija John Healey, koji je također stupio na dužnost ovog tjedna, rekao je da želi dodatno smanjiti troškove poduzetništva u Velikoj Britaniji kako bi smanjio pesimizam u gospodarstvu.
Burnham je rekao da će smanjenje lokalnih davanja prosječnoj pivnici uštedjeti oko 1100 funti iduće godine te će od njega koristi imati gotovo 32.000 lokala.
Politika će vladu stajati 100 milijuna funti godišnje.
Burnham nije ublažio troškove restorana ili hotela niti je odgovorio na zahtjev ugostiteljskog sektora da prepolovi porez na promet.
Allen Simpson, šef udruženja poslodavaca UKHospitality, pozdravio je smanjenje naknada za pivnice, ali pozvao vladu na dodatne korake.
"Restorani se suočavaju s poteškoćama jednako koliko i pubovi, a hotelima će se lokalna davanja u prosjeku povećati za 110 posto", kazao je.
UKHospitality je zatražio da novi Healeyjev proračun sa sobom donese širu reformu lokalnih davanja obećanu u predizbornoj kampanji Laburističke stranke iz 2024.
Vlada je rekla da će se olakšica financirati revizijom potpore za poduzeća poput prodavaonica elektronskih cigareta "koja ne daju pozitivan doprinos lokalnim zajednicama" i povećanjem poreza za poduzeća koja prodaju robu na internetskim trgovinama.
Burnham je ranije natuknuo da bi mogao povećati naknade za skladišta koja koriste internetski divovi poput Amazona kako bi pomogao tradicionalnim trgovinama.
Rezultati ankete objavljene u srpnju su pokazali da je 23 ispitanika iz ugostiteljskog sektora poslovalo s gubitkom, a pet posto ih je reklo da njihovo poslovanje više nije održivo.