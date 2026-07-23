Britanski premijer najavio manja davanja za pubove

Otkako je preuzeo dužnost u ponedjeljak, Burnham je također rekao da će ukloniti porez na računima za električnu energiju te ograničiti cijene autobusnih karata u želji da pokaže da može postupati odlučnije od svog prethodnika Keira Starmera, piše Reuters.

"Ova vlada će podržati poduzeća koja ljudi žele vidjeti u svojim zajednicama", rekao je Burnham, bivši čelnik područja Greater Manchester.

Pesimizam u gospodarstvu

Ministar financija John Healey, koji je također stupio na dužnost ovog tjedna, rekao je da želi dodatno smanjiti troškove poduzetništva u Velikoj Britaniji kako bi smanjio pesimizam u gospodarstvu.

Burnham je rekao da će smanjenje lokalnih davanja prosječnoj pivnici uštedjeti oko 1100 funti iduće godine te će od njega koristi imati gotovo 32.000 lokala.