Vatrogasci na Pelješcu našli eksplozivnu napravu: 'Sve se zapalilo oko nje'

U petak ujutro planulo je n a Pelješcu te ga je gasilo 253 vatrogasaca . Situacija na požarištima sada je povoljna , odnosno pod kontrolom, a Ivana Ivanda Rožić za RTL Danas razgovarala je s Tonćijem Borovcem , članom DVD-a Korčula, vlasnikom obrta za interventne poslove koji je krčio nepristupačan teren. Otkrio je kako je izgledalo gašenje.

'Teren je problematičan, prilično je teško pristupačan, kamenit je. Ima dosta uspona, oštro je kamenje, krš je težak. Nisam ja toliko učinio koliko su napravili vatrogasci. Možemo biti ponosni da imamo takvu ekipu - piloti kanadera, vatrogasci, HGSS, Crveni križ, načelnici, ljudi. Nema tko nije došao, vidi se baš sloga i moć. Sve je vrhunski odrađeno , stvarno svaka čast', kazao je.

Već je ranije uvečer u tom razgovoru kazao da se sve uspjelo pogasiti te da je sve pod kontrolom, no posla je bilo od zore.

'Iskreno, spavao sam, jer mi je bio isključen mobitel. Ali čim sam čuo da je požar, javio sam se zapovjedniku DVD-a na Pelješcu’, prisjetio se.

Pronašli eksplozivnu napravu

I prije nego što su sišli s brda pronašli su eksplozivnu napravu iz Drugog svjetskog rata.

'Pronašli smo neeksplodiranu eksplozivnu napravu, iz Drugog svjetskog rata, iz minobacačke granate. Zapalilo se sve oko nje, a mi smo policiji prijavili i poslali lokaciju. To će biti riješeno, obilježili smo gdje se nalazi i to je to', kazao je

To može biti jako opasno u ovakvim situacijama.

‘Nikad ne znaš gdje se nalaze, u trenutku može eksplodirati i teško, čak i smrtno ozlijediti čovjeka. Lijepo mi je što se ništa nije dogodilo i drago mi je da nije bilo nikakve ozljede. Sve je prošlo u redu, zaključio je Borovac za RTL Danas.