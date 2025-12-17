odluka senata

Milijarder Jared Isaacman potvrđen za šefa NASA-e

V. B./Hina

17.12.2025 u 22:17

Jared Isaacman
Američki Senat u srijedu je potvrdio milijardera, privatnog astronauta Jareda Isaacmana kao administratora NASA-e, čime je ovaj zagovornik misija na Mars i bivši suradnik šefa SpaceX-a Elona Muska postao 15. čelnik svemirske agencije

Glasanje za Isaacmana, kojeg je Trump uklonio i potom ponovno imenovao kao administratora NASA-e ove godine, prošlo je rezultatom 67-30, dva tjedna nakon što je rekao senatorima u svome drugom saslušanju da NASA mora uhvatiti korak i ovo desetljeće preteći Kinu u povratku na Mjesec.

Vršitelj dužnosti čelnika NASA-e Sean Duffy, koji također vodi američko ministarstvo prometa, čestitao je Isaacmanu na X-u, poželjevši mu "uspjeh na početku mandata i u predvođenju NASA-e u povratku na Mjesec 2028. godine i pretjecanju Kine."

