Milijarder Jared Isaacman potvrđen za šefa NASA-e

Glasanje za Isaacmana, kojeg je Trump uklonio i potom ponovno imenovao kao administratora NASA-e ove godine, prošlo je rezultatom 67-30, dva tjedna nakon što je rekao senatorima u svome drugom saslušanju da NASA mora uhvatiti korak i ovo desetljeće preteći Kinu u povratku na Mjesec.

Vršitelj dužnosti čelnika NASA-e Sean Duffy, koji također vodi američko ministarstvo prometa, čestitao je Isaacmanu na X-u, poželjevši mu "uspjeh na početku mandata i u predvođenju NASA-e u povratku na Mjesec 2028. godine i pretjecanju Kine."