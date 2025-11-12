Miletić zatražio od Plenkovića: Zabranite komunizam

Desni oporbeni saborski zastupnik Marin Miletić (Most) pozvao je u srijedu, na aktualnom prijepodnevu, da se u Hrvatskoj službeno zabrani veličanje komunizma, navodeći da i Europski parlament govori o takvoj zabrani.

„Napravite to u svom mandatu, imat ćete moju, ali i podršku svih suverenističkih i demokršćanskih opcija u Saboru“, pozvao je Miletić premijera Andreja Plenkovića koji na njegov prijedlog nije mogao odgovoriti zbog formalnih razloga. Mostov je zastupnik, naime, to predložio očitujući se o premijerovu odgovoru na njegov inicijalni upit, a za što saborski Poslovnik ne dopušta dodatni odgovor. Miletić (Most): Što ćete napraviti da se zaustavi "divljanje pogubljene ljevice"? Miletić se pozvao na rezoluciju Europskog parlamenta iz 2019. u kojoj se, tvrdi, kaže da je komunistička ideologija, jednako kao i nacistička, dovela do genocida, masovnih ubojstava, deportacija… Držim da danas imao dovoljno snage da kao Češka, Trump, službeno zabranimo te radikale, antife, veličanje komunizma, rekao je Miletić.

Plenkovića je pitao i što će napraviti da zaustavi „divljanje pogubljene ljevice, jugoslavenskih nacionalista, dijela crvenih fašista“ koji traže vraćanje imena trgova po zločincu Titu, izbacivanje vjeronauka iz škola, u stranačkim dokumentima pišu da je Domovinski rast nastao na mitu. Premijer mu je odgovorio da Vlada ne može utjecati na to što će drugi govoriti u javnom prostoru, ali da je njegov dojam da ljudi na kraju dobro vide. „Mi smo zrcalo onoga što vide, mi smo odraz volje naroda“, rekao je Plenković i naglasio da je za HDZ Domovinski rat temelj suvremene hrvatske države, „zaglavni kamen slobode, države i društva koju danas imamo“. „To je stvarana poveznica oko koje ne bi trebalo biti dileme, to je držalo pomirbu koju je promovirao predsjednik Tuđman“, naglasio je. Referirajući se na Miletićevu kritiku organizatora izložbe o Dejanu Medakoviću, jednom od autora memoranduma SANU-a, dokumenta koji je poslužio za agresiju na Hrvatske i Medakovićevo traženje od Haaga da ne progoni Radovana Karadžića, srpskog ratnog zločinca, Plenković je najavio da će se kroz Savjet za nacionalne manjine, koji daje novac za takve projekte, tražiti da se malo detaljnije pazi koji se programi odobravaju. Anušić: Do kraja godine četiri ugovora vrijedna 1,9 milijardi eura U višesatnom propitivanju premijera i ministara, kojim su ponovno dominirala svjetonazorska pitanja, rijetka su bila ona druga, među njima i ono Ante Deura (HDZ) o ugovorima za modernizaciju Hrvatske vojske. Ministar obrane Ivan Anušić najavio je da će Hrvatska do kraja godine potpisati četiri velika ugovora o nabavci i opremanju Oružanih snaga RH, vrijedna gotovo 1, 9 milijardi eura, s tim da velika većina novca dolazi iz SAFE programa.