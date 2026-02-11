udar groma

S križa u Trilju otpadaju kamene ploče: Srušit će ga i sagraditi novi

V. B.

11.02.2026 u 20:08

Oštećeni križ
Oštećeni križ Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL
Bionic
Reading

Uslijed udara groma prije nekoliko dana oštećen je križ na lokalitetu Bila Glavica u Trilju. Zbog sigurnosti je ograđen i uskoro slijedi sanacija

Kako je na Facebooku objavila Župa sv. Mihovila iz Trilja uskoro će započeti njegovo rušenje.

'Križ je oštećen uslijed udara groma te je zbog sigurnosnih razloga nužno njegovo uklanjanje. S obzirom na to da s križa otpadaju kamene ploče, postoji opasnost da bi mogle pasti i nekoga, ne daj Bože, ozlijediti. Pa molimo svu djecu i sve župljane da se ne zadržavaju ispod križa dok se ne postavi zaštitna ograda oko križa kako bi se osigurala sigurnost.

U planu je izgradnja novog križa, koji će biti nešto veći od dosadašnjeg, a radovi će započeti čim vremenske prilike to dopuste. Novi križ ponovno će bdjeti nad našom župom i gradom Triljem, kao znak vjere, nade i zajedništva', napisali su. 

Oštećeni križ
  • Oštećeni križ
  • Oštećeni križ
  • Oštećeni križ
  • Oštećeni križ
Oštećeni križ Izvor: Pixsell / Autor: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

tportal
visoke napetosti

visoke napetosti

