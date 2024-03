Milanović o DIP-u: 'Ustavni sud ih je doveo u komičnu i nemoguću situaciju'

"Ne znam što će se dogoditi vama medijima kada prenesete neku vijest? Hoće vam uzeti licencu? Neće, kao što neće ni poništiti izbore, osim u slučaju izborne prijevare koji sigurno neće počiniti ni SDP ni Domovinsko pokret nego eventualno HDZ ako im se to dopusti", odgovorio je predsjednik države, dodavši da DIP njemu ne može izdavati upute niti se one na njega odnose.

To je sve dogovor između HDZ-a i HDZ-a, tj., Ustavnog suda

Milanović se još jednom osvrnuo na upozorenje Ustavnog suda objavljeno nakon sjednice 18.ožujka, kazavši da je ono isključivo u službi zaštite premijera Andreja Plenkovića.

"Štiti ga se od toga da se mora suočiti sa mnom jer u tom srazu on nema šanse. Mediji neće prenositi naše sučeljavanje jer on ima izgovor. To je sve dogovor između HDZ-a i HDZ-a, tj., Ustavnog suda", izjavio je.